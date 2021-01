Trong đợt xả kho cuối năm, tivi 4K của Sony, LG hay Samsung từ 40-43 inch giảm còn 4,3 - 9 triệu đồng. Trong khi đó, giá ớt tại Tiền Giang cao nhất từ trước đến nay.

Tôm hùm khan hiếm, giá tăng đạt đỉnh

Giá tôm hùm ở Phú Yên gần đây đã tăng đột biến và cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, tôm hùm xanh có giá 1,3 triệu đồng/kg (vào thời điểm tháng 2-6/2020, giá chỉ khoảng 700.000-750.000 đồng/kg); tôm hùm bông giá 2,4 triệu đồng/kg (tháng 2-6/2020, tôm hùm bông chỉ có giá 1,2 triệu đồng/kg).

Giá tôm hùm tăng cao (Ảnh: Dân Trí)

Tuy giá tôm tăng cao nhưng hiện không còn nhiều hộ dân có tôm để bán. Nguyên nhân là do trước đó, người dân đã xuất bán để tránh bão lũ, đặc biệt trong đợt mưa lũ vào tháng 11/2020 tình trạng sốc nước ngọt xảy ra ở địa phương này đã làm hàng chục tấn tôm hùm thương phẩm bị chết.

Giá ớt lập đỉnh 110.000 đồng/kg



Báo Dân Việt phản ánh, từ đầu năm đến nay, giá ớt ở Tiền Giang luôn ở mức 80.000-110.000 đồng/kg tại ruộng. Thương lái đến tận ruộng để thu mua ớt. Do giá ớt tăng cao nên UBND xã Bình Ninh (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đang vận động bà con nông dồn hết đất lúa để trồng ớt.



Lý giải nguyên nhân giá ớt tăng cao, chủ một cơ sở thu mua ớt ở xã Bình Ninh cho biết trên báo này, thời gian này, giá các loại ớt tăng cao là do các tỉnh ĐBSCL ngừng sản xuất do mùa nước nổi. Cùng với đó, các tỉnh miền Trung vừa trải qua các trận bão lũ nên diện tích trồng ớt thu hẹp.



Bưởi Diễn rẻ chưa từng có, giá chỉ 3.000 đồng



Gần đây, những trái bưởi Diễn được nhiều tiểu thương rao giá chỉ từ 3.000-5.000 đồng/quả. Chị Loan thường xuyên rao bán loại bưởi Diễn từ 5 lạng đến gần 1kg với giá 3.000-8.000 đồng/quả. Tiểu thương này nói đây là quả của những cây bưởi Diễn được trồng ở Phúc Thọ, Hà Nội, từ 8-15 năm tuổi, khi ăn khá mát, ngọt thơm.

Bưởi Diễn giá chỉ 3.000 đồng/quả, rẻ chưa từng có

Chị Đỗ Hà ở Trung Văn, Hà Nội nói: “Chưa năm nào bưởi Diễn giá lại rẻ như năm nay. Nếu như năm trước, giá một quả bưởi Diễn nặng 8 lạng tôi phải mua với giá 12.000 đồng thì hiện chỉ còn 8.000 đồng". Theo chị Hà, kích cỡ nhỏ mà giá thành rẻ thì đó là những trái bưởi Diễn không được trồng trên đất Diễn. Về độ thơm ngon kém bưởi Diễn xịn. Nhưng do giá rẻ, ăn vẫn ngọt nên nhiều bà nội trợ vẫn mua số lượng lớn.



Tivi 4K xả kho cực rẻ trong dịp tết Dương lịch



Trong đợt xả kho cuối năm của các hệ thống bán lẻ, tivi 4K của Sony, LG hay Samsung có mức giá dễ chịu hơn. Trong đó, nhiều mẫu tivi 40-43 inch giảm còn 4,3 - 9 triệu đồng.



Đa số tivi 4K giảm giá "sốc" trong các ngày từ 31/12/2020 - 10/1/2021 đều là model 2019. Song cũng có mẫu ra mắt năm 2020 được bán rẻ vài triệu đồng trong dịp đầu năm 2021.



Grab, Be tăng giá gấp đôi taxi truyền thống ngày cuối năm



Ngày cuối cùng của năm 2020, nhiều người ra đường để đi chơi và về quê khiến cho dịch vụ đặt xe công nghệ rơi vào tình trạng quá tải. Theo khảo sát thời điểm 6 giờ chiều ngày 31/12/2020, mức giá đặt xe công nghệ tăng mạnh, cao gấp đôi so với taxi truyền thống.

Giá cước đặt xe công nghệ tăng mạnh.

Theo phản ánh của nhiều khách hàng, giá đặt xe trên các ứng dụng biến động liên tục do nhu cầu tăng cao, càng về thời điểm cuối ngày càng điều chỉnh lên. Giá cao song không phải khách hàng nào cũng đặt được xe. Dù mức giá xe công nghệ khá cao, khách hàng vẫn có xu hướng lựa chọn loại hình này do taxi truyền thống cũng không dễ dàng gọi được xe.



Quán nhậu, hàng ăn 'hốt bạc' dịp đầu năm



Do nhu cầu ăn uống trong dịp nghỉ tết Dương lịch tăng mạnh, nhiều quán nhậu, quán ăn tại TP.HCM đã xảy ra tình trạng "quá tải".



Bà Nguyễn Hồng, chủ quán nhậu vỉa hè trên đường Trường Sa (quận Bình Thạnh) chia sẻ trên Báo Dân Trí, trong ngày 1/1, doanh thu của quán đã tăng gấp 3 so với ngày bình thường. Đặc biệt là thời điểm sau giao thừa, quán phải ngừng nhận khách vì quá tải.



Không chỉ các quán ăn, quán nhậu lớn "hốt bạc" mà một số quán ăn nhỏ cũng có lượng khách tăng mạnh trong ngày đầu năm, doanh thu tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Tờ tiền 2 USD trâu vàng đắt khách

Hiện thị trường tiền lì xì in hình linh vật năm Tân Sửu 2021 đã khá sôi động với nhiều chủng loại, mẫu mã.

Tiền 2 USD trâu vàng.

Một chủ cửa hàng cho rằng, tiền 2 USD in hình trâu vàng là mặt hàng được ưa chuộng nhưng năm nay dễ khan hàng vì số lượng hàng nhập về ít. Giá của mặt hàng này hiện khá “đắt đỏ”, lên tới 300 ngàn đồng/tờ, tức cao hơn gần 4 lần so với giá trị thực của tờ tiền 2 USD thông thường.

Ngoài tiền giấy, tiền xu lưu niệm in hình con trâu cũng có rất nhiều mẫu mã khác nhau và hình thức bắt mắt.

Vé máy bay dồi dào, vé tàu Tết ế ẩm



Chưa năm nào, việc đi lại dịp nghỉ Tết Dương lịch lại dễ dàng đặt vé với giá rẻ như năm nay. Thậm chí, khách vẫn có thể mua được vé khuyến mại để đi trong dịp nghỉ Tết dù chỉ còn cách ngày nghỉ 1-2 hôm.



Khảo sát trên website bán vé của các hãng hàng không nội địa ngày 30/12/2020 của PV Báo Tiền Phong cho thấy, lượng vé còn nhiều, giá không cao. Chỉ 1 số chuyến hết vé, kể cả trên các chặng bay nhu cầu có thể tăng cao, như Hà Nội - TPHCM, hoặc Hà Nội/TPHCM đi các điểm du lịch Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc.



Trong khi đó, theo Báo Công An Nhân Dân, dù đưa ra nhiều khuyến mại, song đến thời điểm này, ngành đường sắt vẫn như “ngồi trên đống lửa”, khi mà hàng trăm nghìn vé tàu Tết vẫn “ngóng” khách mua. Nhiều người cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến vé tàu “ế” là do giá cao.



iPhone hàng bãi ồ ạt về Việt Nam dịp cuối năm



Gần đây, một số cửa hàng kinh doanh điện thoại tại Hà Nội đồng loạt bán ra những chiếc iPhone cũ, được quảng cáo là những chiếc máy đã qua sử dụng và được nhập về từ thị trường Hàn Quốc.

Những chiếc iPhone hàng 95% thường có ngoại hình xấu, trầy xước nhiều. (Ảnh: Dân Trí)

Theo tìm hiểu của PV Báo Dân Trí, lô hàng này gồm nhiều mẫu máy khác nhau từ iPhone X cho đến những thiết bị đời mới hơn như iPhone 11 Pro Max. Điểm đáng chú ý nhất trên những chiếc máy này nằm ở mức giá khi chúng được chào bán với giá rẻ hơn khoảng 1-3 triệu đồng so với phiên bản qua sử dụng thông thường.



Tuy nhiên, những chiếc máy này thường có nhiều vết trầy xước, thậm chí là phần vỏ có thể bị móp. Chất lượng của chúng cũng khó có thể đảm bảo.



Hạnh Nguyên (Tổng hợp)