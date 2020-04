Mãng cầu được người bán giới thiệu chở từ Tây Ninh lên, do năm nay được mùa nhưng gặp dịch bệnh COVID-19 nên người mua rất ít, do đó mãng cầu dội hàng, giá siêu rẻ chỉ 10.000 đồng/kg. Anh Trần Đức Huân (ngụ chung cư Lê Thành) cho hay: "Chưa bao giờ mãng cầu có giá rẻ đến vậy. Nhà tôi rất thích ăn quả này nhưng do mọi năm đều có giá 50.000-60.000 đồng/kg nên mua rất ít. Năm nay thì tha hồ thưởng thức".