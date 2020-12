Ngày 4/12/2020, trong buổi đến thăm, làm việc của đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội với nhiều thành tựu mới.

Góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định

Tại buổi làm việc, ông Âu Nguyễn Đình Thảo - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã giới thiệu với đoàn tổng quan về Trung tâm Điện lực (TTĐL) Duyên Hải, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, quy trình công nghệ của các nhà máy, tình hình sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội mà công ty đã thực hiện được trong những năm qua.

Theo đó, từ khi được đưa vào vận hành đến nay, các nhà máy do công ty quản lý đã sản xuất được được 61,3 tỷ kWh điện. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, công ty đã sản xuất được 15,209 tỷ kWh góp phần đảm bảo nguồn an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía nam nói riêng và cả nước nói chung. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản đều đạt theo chỉ tiêu do Tổng Công ty Phát điện 1 giao.

Bên cạnh đó, từ khi đưa các tổ máy vào vận hành đến nay, công ty cũng đã nộp hơn 5,436 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Trong quá trình xây dựng và vận hành, các nhà máy tại TTĐL Duyên Hải cũng đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế của các xã lân cận dự án (Dân Thành, Trường Long Hòa, Đông Hải, thị xã Duyên Hải…) từ nông nghiệp sang dần theo hướng công nghiệp, dịch vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Đồng thời, công ty cũng góp phần tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người dân địa phương, trong đó, số CBCNV làm việc tại công ty có hộ khẩu thuộc tỉnh Trà Vinh chiếm trên 52% trong tổng số CBCNV; Hình thành môi trường đào tạo thực tiễn chuyên nghiệp về khoa học kỹ thuật, quản trị, quản lý Nhà máy Nhiệt điện tiên tiến, nâng cao mặt bằng dân trí của người dân xung quanh TTĐL Duyên Hải nói riêng và khu vực thị xã Duyên Hải nói chung.

Quan tâm đến công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường

Song song với công tác sản xuất, kinh doanh, Tổng Công ty Phát điện 1/Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Tổng Công ty Phát điện 1/Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã hỗ trợ cho địa phương trên 45 tỷ đồng thực hiện các công tác an sinh xã hội như: Đóng góp kinh phí nâng cấp hương lộ 81; hỗ trợ xây trường mẫu giáo xã Dân Thành; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; thường niên tổ chức chương trình Nghĩa tình Duyên Hải.

Ngoài ra, công ty còn trao quà tặng học sinh - sinh viên nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người nghèo huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải đón tết Nguyên Đán; ủng hộ Quỹ An sinh xã hội, Quỹ Phòng chống thiên tai, Quỹ Vì người nghèo; phối hợp các xã Đông Hải, Dân Thành và Đôn Châu để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,…

Đặc biệt, công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm thực hiện. Công ty luôn duy trì việc vận hành các hệ thống xử lý khí thải, nước thải, các thông số khí thải, nước xả thải đảm bảo đúng quy định. Thực hiện giám sát môi trường định kỳ hàng quý với các thông số, chỉ tiêu giám sát đều đạt theo quy chuẩn môi trường; thường xuyên thu gom, xử lý các chất thải rắn, chất thải nguy hại theo quy định và báo cáo định kỳ, đột xuất cho các cơ quan chức năng.

Trao đổi tại buổi làm việc, Lãnh đạo đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đạt được. Những kết quả đó đã góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định để phát triển kinh tế của đất nước nói chung và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Trà Vinh nói riêng.

(Nguồn: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải)