Trông chờ vào bán hàng online Tại các cửa hàng, siêu thị điện máy ở các địa phương trên cả nước, sức mua giảm sút đáng kể do làn sóng dịch bệnh bắt đầu lây lan rộng. Các hệ thống xác định bán hàng online là giải pháp "cứu vãn" duy nhất hiện nay. Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện chuỗi CellphoneS, cho biết tại hầu hết các shop của hệ thống trên địa bàn cả nước, gần như 100% doanh số hiện nay đều đến từ kênh online. Riêng ở khu vực phía Bắc, vẫn còn một số địa phương cho phép bán hàng trực tiếp song doanh số cũng giảm mạnh tới hơn 30% và chủ yếu vẫn phải trông chờ vào kênh online. Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc trải nghiệm khách hàng và marketing FPT Retail, thông tin doanh số bán hàng online của doanh nghiệp tăng 15%-20% so với hồi đầu năm. Mặt hàng được chọn mua nhiều chủ yếu là laptop, các phụ kiện phục vụ học tập và làm việc tại nhà. Tại Trung tâm Điện máy Thiên Hòa, bà Nguyễn Trần Thảo Nguyên nhận định mua sắm online đang là xu hướng. Do đó, doanh nghiệp đã đầu tư cho mảng online từ 3 năm trước nên khi dịch Covid-19 xảy ra, hệ thống đã vận hành quen, phục vụ được lượng khách hàng mua sắm online hiện tăng mạnh đến 300% so với cuối năm ngoái.