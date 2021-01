Qua kiểm tra, giám sát hoạt động mở bán vé của các hãng, Cục Hàng không Việt Nam nhận thấy 3 hãng bay đang thực hiện mở bán vé vượt quá số lượng slot đã được cấp.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi các hãng hàng không về hoạt động mở bán vé giai đoạn lịch bay mùa đông 2020/2021 bao gồm Tết Nguyên đán.

Theo cơ quan này, qua kiểm tra, giám sát hoạt động mở bán vé của các hãng trên hệ thống trang web của các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam nhận thấy các hãng Vietnam Airlines, VietJet Air và Bamboo Airways đang thực hiện mở bán vé vượt quá số lượng slot (giờ điều phối cất, hạ cánh của chuyến bay) đã được xác nhận.

Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu 3 hãng trên khẩn trương dừng ngay việc mở bán vé vượt quá slot đã được xác nhận.

Do lượng máy bay nằm chờ khá nhiều, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo các hãng luân chuyển khai thác máy bay, đảm bảo việc dừng bay không quá 1 tháng.

Trường hợp các hãng vẫn tiếp tục mở bán vượt quá slot được xác nhận, cơ quan này sẽ không cấp phép bay và xác nhận Slot tăng chuyến cho giai đoạn lịch bay mùa kế tiếp.

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, cao điểm Tết năm nay tính từ 27/1-26/2/2021 (tức ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch), do không khai thác các đường bay quốc tế nên các hãng tập trung toàn bộ vào thị trường nội địa.

Trong giai đoạn Tết 2021, các hãng khai thác trung bình hơn 1.000 chuyến bay nội địa/ngày, tăng 28% so với cùng kỳ Tết năm trước và ngày cao điểm nhất đạt 1.200 chuyến, tăng 25,3% so với cùng kỳ Tết năm trước.

Cụ thể, Vietnam Airlines và Vasco khai thác trung bình 379 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 504 chuyến/ngày, tăng tương ứng 35,5% và 31% so với Tết năm trước. Vietjet Air khai thác trung bình 371 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 375 chuyến/ngày, tăng tương ứng 17% và 28% so với Tết năm trước. Bamboo Airways khai thác trung bình 180 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 190 chuyến/ngày, tăng tương ứng 27,5% và 34% so với Tết năm trước. Jestar Pacific khai thác trung bình 124 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 130 chuyến/ngày, tăng tương ứng 25% và 28% so với Tết năm trước.

Riêng Vietravel Airlines mới gia nhập thị trường khai thác 16 chuyến/ngày.

Ngọc Hà