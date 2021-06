Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, niên vụ vải năm 2021, toàn tỉnh có 28.100 ha trồng vải thiều, sản lượng ước đạt 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm trước và bắt đầu thu hoạch chính vụ từ ngày 10/6 - 20/7. Nói về chất lượng của vải đạt chuẩn xuất khẩu năm nay, nhiều nông dân trồng vải cho biết, nhờ ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, vì thế mẫu mã chất lượng vượt trội so với các năm trước, quả to tròn mọng nước, không sâu cuống, đặc biệt là bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, được trồng và chăm sóc ở “vùng vải an toàn dịch bệnh”, không bị tác động Covid-19.