Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) vừa quyết định sẽ tiếp tục giảm tới 30% giá vé đối với tất cả các đoàn tàu Thống Nhất từ hôm nay (9/2) đến 28/2. Trước đó, ĐSVN đã nhiều đợt giảm giá vé tàu Tết.

Theo đó, từ ngày 9/2 đến 28/2, giá vé sau Tết chiều Hà Nội - Sài Gòn chỉ có giá từ 880.000 đồng/vé; Đà Nẵng - Sài Gòn chỉ từ 644.000 đồng/vé; Diêu Trì - Sài Gòn chỉ từ 480.000 đồng/vé, Vinh - Sài Gòn chỉ từ 822.000 đồng/vé…

Mặc dù vận tải đường sắt luôn được đánh giá là phương tiện vận tải có nguy cơ lây nhiễm thấp do không gian toa xe rộng, đảm bảo đủ giãn cách và cơ chế lưu thông điều hòa không khí bằng khí tươi, song trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid 19, Tổng Công ty ĐSVN vẫn tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho hành khách đi tàu.

Cụ thể, thực hiện việc phun khử trùng trên tàu, dưới ga thực hiện giãn cách đối với hành khách tại phòng đợi và khi xếp hàng lên tàu; bố trí giãn cách đảm bảo an toàn trên các toa tàu…

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa quyết định sẽ tiếp tục giảm tới 30% giá vé đối với tất cả các đoàn tàu Thống Nhất

Tại các nhà ga, ngành đường sắt tăng cường công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn bố trí dung dịch rửa tay, sát khuẩn và thực hiện việc đo thân nhiệt cho hành khách khi vào ga lên tàu.

Tại các vị trí tiếp xúc nhiều ở các khu vực phục vụ hành khách ở nhà ga, thực hiện 3 giờ vệ sinh sát khuẩn 1 lần; đối với các vị trí trên tàu thực hiện vệ sinh sát khuẩn 30 phút/lần…

Đặc biệt, tại các nhà ga và trên các đoàn tàu, ngành đường sắt đều bố trí khu vực cách ly khi có trường hợp hành khách bị sốt hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh.

Trước đó, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do diễn biến dịch bệnh phức tạp, lượng hành khách có nhu cầu trả vé tăng cao khiến ngành đường sắt gặp không ít khó khăn, song để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và đảm bảo an toàn phòng dịch, Tổng Công ty ĐSVN vẫn duy trì chạy tàu trên các tuyến, đưa người dân về quê ăn Tết an toàn.

Tuy vậy, do nhu cầu đi lại giảm vì dịch Covid-19, lượng khách trả vé quá lớn nên Tổng Công ty ĐSVN đã quyết định bãi bỏ hàng loạt đoàn tàu Tết.

Cụ thể, tạm ngừng chạy các chuyến tàu giữa Hà Nội - Vinh: tàu SE35 xuất phát tại Hà Nội các ngày 5, 7, 8/2/2021; Tàu SE36, NA2 xuất phát tại Vinh các ngày 5, 7, 8/2/2021.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai, hủy chuyến tàu SP3 xuất phát ga Hà Nội ngày 5/2 và 8/2/2021; Tàu SP4 xuất phát ga Lào Cai ngày 7/2/2021.

Tuyến phía Nam, điều chỉnh hành trình tàu SE29 xuất phát ga Hà Nội ngày 8/2/2021 kết thúc hành trình tại ga Vinh, thay vì ga Sài Gòn như kế hoạch.

Ngành đường sắt cũng tạm ngừng chạy các tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 10, 19, 20//2/2021; tàu SE16 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 19, 20/2/2021; tàu SE10 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 27, 28/2/2021; tàu SE29 xuất phát ga Hà Nội các ngày 21, 22/2/2021 và tàu SE15 xuất phát ga Vinh các ngày 20/2, 21/2/2021.

(Theo Dân Trí)