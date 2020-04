Nhiều siêu thị lớn cho rằng, do thói quen tiêu dùng của người dân thích thịt tươi nên không bán thịt lợn đông lạnh nhập khẩu. Còn những siêu thị bán nhưng số lượng không đáng kể.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Coopmart Hà Đông cho biết, siêu thị không bán thịt lợn nhập khẩu bởi có bán cũng không có khách mua.

Theo bà Dung, ngay cả tình huống thiếu thịt trong trường hợp khẩn cấp không đủ thịt tươi bán cho khách hàng, siêu thị cũng lấy nguồn hàng dự trữ là thịt lợn trong nước cấp đông chứ không bán thịt lợn nhập khẩu.

Thịt lợn đông lạnh nhập khẩu hiếm có ở siêu thị.

Đại diện siêu thị Big C cho biết, hệ thống Big C miền Bắc không bán thịt lợn đông lạnh nhưng miền Nam có bán và số lượng ít dưới 1%. Giá thịt lợn nhập khẩu rẻ hơn thịt tươi trong nước từ 7-9% nhưng số lượng tiêu thụ thấp. Do thói quen người tiêu dùng nên rổ hàng hoá tại hệ thống siêu thị vẫn tập trung bán thịt lợn tươi sống đến 99%. Hiện, nguồn cung thịt tươi siêu thị dồi dào đảm bảo cho người tiêu dùng trong mùa dịch COVID-19.

Còn đại diện hệ thống siêu thị MM (Mega Market) cho biết, hiện nay, MM đang phân phối các sản phẩm chân lợn, thịt vai, sườn lợn xuất xứ châu Âu, châu Mỹ nhưng số lượng ít, chỉ chiếm 2%, còn lại 98% đều là thịt heo trong nước. Tuy nhiên do thị trường Việt Nam vẫn ưa chuộng thịt lợn tươi nên sản lượng tiêu thụ hàng đông lạnh cũng không đáng kể, thậm chí trong giai đoạn cao điểm vừa qua cũng không có biến động.

"Đối với hàng thực phẩm nhập khẩu nói chung tại MM đều được nhập từ những nhà nhập khẩu uy tín trong nước, hàng hóa có xuất xứ từ các nước như Mỹ, Canada, Brazil, các nước châu Âu, New Zealand… với chứng từ hồ sơ và kiểm định đầu vào theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Cùng với đó, MM đồng thời lấy mẫu để kiểm soát chất lượng tại các phòng kiểm định độc lập. Mặc dù chiếm số ít nhưng lượng tiêu thụ còn ít hơn bởi thói quen ăn thịt tươi của người Việt Nam”, đại diện siêu thị MM cho biết.

Ngoài ra, vị này cũng cho biết, không chỉ thịt lợn nhập khẩu, các mặt hàng thịt nhâp khẩu khác như: bò, gà cũng có số lượng tiêu thụ ít. “Thậm chí trước khi công bố dịch COVID-19, người dân cũng mua thịt tươi về tích trữ ngăn đá chứ không mua thịt lợn đông lạnh nhập khẩu dù giá rẻ hơn”, vị này nói.

Đại diện hệ thống siêu thị Vimart, Saikamart cho biết, hiện tại chưa bán thịt lợn nhập khẩu do sức mua thịt tươi lớn.

(Theo Tiền Phong)