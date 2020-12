Trên 12.000 điếu thuốc lá điện tử do Trung Quốc sản xuất bị lực lượng QLTT triệt phá. Đây là vụ kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng QLTT phát hiện, xử lý.

Tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Ninh, sau khoảng 2 tháng điều tra, đêm 24/11, tại cửa số nhà 18A, tổ 2 khu 4, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Đội QLTT số 5 - Cục QLTT Quảng Ninh phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành khám xe ô tô Mazda CX5 và Ford Ranger. Trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện 2 xe ô tô này vận chuyển 12.505 điếu thuốc lá điện tử loại POD SYSTEM, nhãn hiệu LIO, do Trung Quốc sản xuất. Trị giá theo kết quả định giá với cơ quan tài chính là 1.719.437.500 đồng.

Chủ của lô hàng thuốc lá điện tử này là Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1995, thường trú tại phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều). Toàn bộ lô hàng trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Đông khai nhận mua số thuốc lá điện tử trên thu mua từ các nguồn trôi nổi trong nội địa, sau đó quảng cáo sản phẩm trên trang facebook cá nhân và phân phối thuốc lá điện tử cho nhiều cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó chủ yếu tập trung tại TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Lô hàng thuốc lá điện tử nhập lậu bị phát hiện tại Quảng Ninh (Ảnh: Cục QLTT Quảng Ninh)

Đội QLTT số 5 đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc vi phạm.



Thời gian qua, việc mua, bán thuốc lá điện tử chủ yếu diễn ra trên mạng xã hội facebook và nhằm vào đối tượng thanh, thiếu niên. Để thu hút người sử dụng, các đối tượng quảng cáo thuốc lá điện tử có tác dụng cai nghiện thuốc lá truyền thống, không gây hại; kèm theo đó là nhiều chiêu thức bán hàng trên mạng xã hội nhằm vào giới trẻ như: giá thành rẻ, tạo xu hướng thời thượng cho sản phẩm; thiết kế sản phẩm hiện đại, bắt mắt, đa đạng kiểu dáng và kích thước; nhiều hương vị,... tạo ấn tượng cho thanh thiếu niên về sản phẩm, tạo động lực thúc đẩy sử dụng.

Đây là sản phẩm chưa được cơ quan chức năng Nhà nước nghiên cứu, đánh giá về tác hại đối với người sử dụng và cũng chưa có chế tài quy định xử lý đối với mặt hàng này.

Tuy nhiên, thuốc lá điện tử lại đang trở thành món hàng 'hót' của dân buôn phi pháp.

Gần đây, nhiều vụ buôn lậu thuốc lá điện tử đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Mới đây nhất, ngày 17/12, Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Hà Nội - đã phối hợp với thành viên Tổ công tác 368 - Tổng cục QLTT - tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 102 ngõ 259 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ sở này do ông Vũ Văn Đô làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện tại cơ sở này có 4.670 điếu thuốc lá điện tử các loại; 10.125 quả bóng cao su (dùng để đựng khí N2O); 19 bình có khí N2O và 24 vỏ bình không có khí N2O. Cơ sở này không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số hàng hóa trên.

Trên thị trường, việc buôn bán thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng đang tràn lan và thường được quảng cáo hàng Âu - Mỹ xách tay. Song, rất ít người biết rằng đấy đều là hàng không có nguồn gốc rõ ràng, không quản lý chất lượng vì cho đến nay, thuốc lá điện tử chưa được đưa vào danh mục quản lý dẫn đến việc các loại thuốc lá điện tử trên thị trường không được kiểm soát chất lượng.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Mỹ - CDC, tính đến tháng 02/2020, tại Mỹ có trên 2.800 trường hợp nhập viện vì hội chứng viêm phổi và nhiều loại bệnh khác do hút thuốc lá điện tử, trong đó có 68 trường hợp đã tử vong. Ngoài ra, đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam khẳng định, nicotine có trong thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nói riêng gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người hút và người bị phơi nhiễm. Chất này còn gây ra biến chứng bất thường ở trẻ sơ sinh như đột tử, giảm thính lực, ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ.

Trong khi đó, tổ chức y tế thế giới (WHO) kết luận: không như các dược phẩm chứa và không chứa nicotine đã được thử nghiệm có tác dụng bỏ thuốc lá, thuốc lá điện tử không giúp hỗ trợ cai nghiện.

Anh Tuấn