Hoa lan vốn được nhiều người ưa thích bởi vẻ đẹp sang trọng, quý phái, rực rỡ và chưng được lâu ngày. Vì thế, hiện nay rất nhiều người dân đều thích lựa chọn loài hoa này để trồng và chưng trong nhà.

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, một số hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bỏ ra chi phí hàng tỷ đồng để đầu tư trồng hoa lan. Nhiều mô hình trồng hoa lan trên địa bàn tỉnh đã rất thành công và đem lại lợi nhuận kinh tế cao, giúp người nông dân có cuộc sống ổn định, vươn lên làm giàu.Hoa lan thường được mọi người ví von là “vua” của những loài hoa bởi màu sắc rực rỡ, hương thơm ngát và giữ được lâu. Nắm bắt nhu cầu thị trường, trong những năm vừa qua, nhiều nhà vườn trồng lan trên địa bàn tỉnh bắt đầu tăng số lượng, nâng cao chất lượng để cung cấp ra thị trường những chậu lan đẹp. Từ đó, giúp người trồng lan thu về lợi nhuận cao.

Ông Cao Quốc Nhân, ấp Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, cấy lan Ngọc Điểm vào giá thể là gốc cây vú sữa.

Ông Cao Quốc Nhân, chủ vườn lan Quốc Nhân ở ấp Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức là người có thâm niên 6 năm trồng lan Ngọc Điểm, hiện vườn lan có diện tích 6 sào, kinh phí đầu tư khoảng 2 tỷ đồng với khoảng 60.000 chậu lan: phần vừa nhập về mới bắt đầu cấy vào giá thể, phần đang chuẩn bị đến kỳ xuất bán, phần đang đến kỳ xuất bán…

Ông Nhân cho biết, trước đây gia đình ông chuyên trồng tiêu, nhưng tiêu bị bệnh chết nhanh chết chậm nên ông chặt bỏ hết và chuyển qua trồng hoa lan. Những năm đầu ông số vốn còn ít, ông cũng vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm nên số lượng làm còn ít, sau vài năm trồng thành công, có thị trường và sức tiêu thụ rất tốt nên ông đã đầu tư cơ sở vật chất để trồng nhiều hơn.

Ông Cao Quốc Nhân, ấp Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, chăm sóc vườn lan Ngọc Điểm. Hiện vườn lan của gia đình ông có khoảng 60.000 chậu, mỗi năm thu về khoảng 5 tỷ đồng.

Đây là giống hoa ông nhập từ Thái Lan về trồng, với giá từ 16-17.000 đồng/cây nhỏ (khoảng 6 đến 7 tháng tuổi), sau khi nhập về ông Nhân sẽ cấy lan cho bám vào giá thể là gốc cây vú sữa đã được cưa thành khúc gỗ khoảng 1 gang tay hoặc cấy vào chậu với giá thể là than hay vỏ cây thông.

Sau thời gian chăm sóc tại vườn khoảng 1 năm là cây lan Ngọc Điểm có thể ra hoa. Tuy nhiên, người trồng lan Ngọc Điểm sẽ bán lan theo độ lớn của cây (tính theo cặp lá trên cây) tương ứng với giá bán của từng cây.

Ông Nhân chia sẻ thêm, thời điểm các vườn lan Ngọc Điểm thường xuất bán từ tháng 1 đến tháng 11, đến thời kỳ cây có hoa sẽ không xuất bán đi các thị trường xa nữa, chỉ bán cho những khách lẻ tới mua tại vườn. Bởi vì, đến tháng 12 lan ngọc điểm bắt đầu có nụ, đóng thùng vận chuyển xa cây sẽ bị gãy nụ.

Hiện nay, mỗi năm vườn lan của gia đình ông Nhân xuất bán khoảng 20.000 cây, với giá bán từ 150.000 đồng đến khoảng 500.000 đồng/cây, sau khi trừ chi phí một năm ông còn lời khoảng 5 tỷ đồng. Hiện tại, số hoa trong vườn đến kỳ xuất bán được của gia đình ông Nhân đều có khách đặt mua hết và nhiều khi không có đủ hàng để giao cho khách, thị trường tiêu thụ chủ yếu là các tỉnh phía Bắc.

Ông Phạm Văn Hiền, ấp An Đồng, xã An Nhứt, huyện Long Điền, chăm sóc vườn lan Ngọc Điểm. Hiện vườn lan của gia đình ông có khoảng 22.000 chậu, mỗi năm thu về khoảng 1 tỷ đồng.

Do nhu cầu người dân tăng cao, nên ngay từ thời điểm này ông Nhân đã phải nhập thêm cây giống để phục vụ cho thị trường của năm sau. Ông Cao Quốc Nhân cũng cho biết thêm, thời tiết tại Bà Rịa-Vũng Tàu rất phù hợp cho lan Ngọc Điểm phát triển tốt.

Vườn lan có diện tích 2.000m2, khoảng 22.000 chậu Ngọc Điểm của gia đình ông Phạm Văn Hiền, ấp An Đồng, xã An Nhứt, huyện Long Điền có kinh phí đầu tư trên 2 tỷ đồng, với giàn khung sắt, lưới vây và giàn tưới hoàn toàn tự động được ông đầu tư quy mô và khép kín.

Ông Hiền cũng cho biết, lan Ngọc Điểm sau khi nhập từ Thái Lan về sẽ được ông cấy vào chậu với giá thể là than hoặc vỏ thông, có một số sẽ được ông cấy vào gốc cây vú sữa. Hiện nay, trong vườn của ông Hiền có 20 chậu lan Ngọc Điểm với khoảng 15 cây/chậu được kết dính trên gỗ lũa tự nhiên rất đẹp, trị giá gần 300 triệu đồng/chậu. Ngoài ra, trong vườn của ông còn có khoảng 300 giò hoa Phi Điệp và các loại lan khác.

Hiện, vườn lan của gia đình ông Hiền cũng xuất bán ở nhiều nơi từ thị trường phía Nam đến thị trường phía Bắc, khách lẻ quanh vùng cũng thường xuyên đến mua. Mỗi năm ông Hiền xuất bán khoảng hơn 4.000 cây, với giá bán từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng/cây, sau khi trừ chi phí bình quân ông còn lời khoảng 1 tỷ đồng.

Ông Hiền cho biết, nghề trồng lan nếu nắm chắc được kỹ thuật trồng và chăm sóc, biết nhận biết bệnh và điều trị cho cây thì sẽ không quá vất vả và tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Hồi mới vào nghề, ông cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng qua thời gian gần 20 năm trong nghề trồng lan ông đã có rất nhiều kinh nghiệm và đến nay mô hình của ông rất thành công tại địa phương.

Theo nhiều nhà vườn trồng lan, để có được những giò hoa lan đẹp, chất lượng nhiều nhà vườn đã bỏ nhiều công sức tìm hiểu áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc.

Hiện, tỉnh hiện có trên 100 vườn lan, quy mô lớn, nhỏ khác nhau với đủ các loại lan như: Ngọc Điểm, Hồ Điệp, Denro, Caslaza, Vanda… được nhập mô từ các tỉnh thành khác hoặc từ Thái Lan để về chăm sóc. Hoa lan không chỉ phong phú về chủng loại mà còn đa dạng về màu sắc, giá cả cũng rất phong phú phù hợp với từng đối tượng tiêu thụ nên hoa lan đang là 1 trong những loài hoa đánh giá hút hàng trong dịp Tết năm nay.

Theo Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng nhờ trồng hoa lan, nhiều hộ nông dân đã có kinh tế từ khá trở lên, nhiều hộ đã bỏ ra chi phí rất lớn lên đến hàng tỷ đồng để đầu tư vườn lan có quy mô hiện đại, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, giúp nâng cao chất lượng cây lan, nhờ vậy họ có thị trường tiêu thụ tốt, mang lại lợi nhuận kinh tế cao.



