Lợi dụng nhu cầu cao của khách hàng, nhiều thương nhân đã thu gom nầm lợn kém chất lượng về bán cho các nhà hàng hòng gian lận thương mại, hoặc nhập về một lượng lớn nầm lợn Trung Quốc không hề có hóa đơn, chứng từ.

Nội tạng động vật là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Lượng tiêu thụ sản phẩm này tại Việt Nam hiện nay rất lớn là lý do để nội tạng đông lạnh nhập khẩu dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhưng vẫn được bán nhiều tại các chợ.

Theo thống kê của tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế OEC mỗi tháng người Việt tiêu thụ tới 4000 tấn nội tạng, nước ta cũng là thị trường tiêu thụ nội tạng lớn thứ 4 thế giới.

Theo các chuyên gia, nầm lợn dù đông đá nhưng có dấu hiệu bốc mùi hôi là do các vi sinh vật hoạt động gây ra nhiều độc tố, rất có thể người dùng sẽ bị nhiễm các loại vi khuẩn có hại như Salmonella, E.coli, hay đặc biệt tụ cầu trùng. Những loại vi khuẩn này gây hại cho cơ thể như ngộ độc thực phẩm.

Nầm lợn hay nội tạng động vật chứa nhiều cholesterol, không tốt cho hệ tim và có thể gây mỡ máu, nhất là các sản phẩm nội tạng đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch chứa nhiều chất bảo quản độc hại. Đặc biệt nhóm người bị gút không nên ăn nội tạng lợn bởi chất trong nội tạng lợn chứa rất nhiều protein, và chất béo.

(Theo ANTV)