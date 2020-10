Chị Hương cho biết, nếu xúc xích gà bán 99.000 đồng/kg thì chắc chắn không phải gà công nghiệp tươi ngon.

Hiện nay, ở ngoài chợ, trên facebook rầm rộ bán loại xúc xích gà được quảng cáo là có nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất "tự làm" nhưng chất lượng thì không được kiểm soát.

Điều đáng nói, loại xúc xích gà này được rao bán với giá chỉ từ 90-110.000 đồng/kg.

Để tìm hiểu về loại xúc xích gà này, tối ngày 21/10, PV liên hệ với chị Nguyễn Thị Hương (38 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) thì được biết, nếu xúc xích gà bán với giá trên thì cần phải xem lại nguyên liệu.

Xúc xích gà nấm được rao bán 99.000 đồng/kg

"Xúc xích gà toàn làm bằng gà công nghiệp chứ lấy đâu ra gà ta được. Hơn nữa với giá chỉ khoảng 100.000 đồng/kg xúc xích gà thì tôi nghĩ gà công nghiệp cũng không rẻ thế. Chỉ tính riêng lòng non khi mua ngoài chợ cũng đã có giá 100.000 đồng/kg rồi.

Xúc xích nào cũng vậy, ngoài nguyên liệu chính thì cũng phải đúc bằng lòng non của lợn thì mới nhồi được, chiếc xúc xích mới tròn, ra đúng hình dáng. Lòng non khi mua về còn phải ken sạch, bóc hết chỉ lấy màng bên ngoài mỏng dính thôi, rồi họ sẽ nhồi nhân xúc xích vào đoạn lòng non đó, xong buộc chia đoạn, cho lên hấp. Hấp cũng phải biết cách nếu không xúc xích sẽ bị nứt ra", chị Hương cho biết.

Theo chị Hương, chị hay bán xúc xích lợn nhưng chỉ khi nào chị mua được thịt lợn sạch của người quen thì chị mới làm vì bán ở khu chung cư cho toàn người thân quen nên không thể làm thịt kém chất lượng.

"Tôi đi làm công ty nhưng cuối tuần nào rảnh mới có thời gian làm thêm xúc xích để bán, lấy công làm lãi thôi chứ cũng không được là bao. Riêng xúc xích lợn tôi bán đã 200.000 đồng/kg rồi, trong khi xúc xích gà chỉ có giá bằng nửa tiền thì tôi không thể tin được chất lượng.

Tôi là người làm xúc xích từ lâu, kinh nghiệm của tôi là phải mua của người quen mới dám ăn, còn mua bên ngoài chợ hay hàng rao bán rẻ trên facebook là tôi không thể tin tưởng được. Làm gì cũng phải có công, chả ai lấy công sức, thời gian của mình ra làm để bán không đủ tiền công, tiền nguyên liệu", chị Hương nói thêm.

Bởi vậy, chị Hương khuyên người dùng hãy thật tỉnh táo trong vấn đề sử dụng thực phẩm trong gia đình, đặc biệt là xúc xích. Nếu như bạn không yên tâm thì hãy tự tay làm món xúc xích thơm ngon tại nhà là đảm bảo an toàn nhất.

