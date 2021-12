Ngoài mục đích thương mại, kết nối tiêu thụ, các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại còn lan toả thông điệp về sự “thích ứng an toàn, sản xuất an toàn, sinh hoạt an toàn” trong trạng thái bình thường mới cho nông sản Quảng Ninh.

Tiếp sức doanh nghiệp OCOP

Sau hơn 7 năm hình thành và phát triển, đến nay Quảng Ninh đã phát triển được 500 sản phẩm OCOP, trong đó có 238 sản phẩm đạt sao (3 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, 6 sản phẩm đạt 5 sao cấp tỉnh, 67 sản phẩm 4 sao, 142 sản phẩm sao cấp tỉnh).

Ngoài 31 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, các sản phẩm OCOP của Quảng Ninh luôn được đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ.

Sau đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, từ tháng 9/2021, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Phát triển Công thương Quảng Ninh đã tái khởi động nhiều hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản như: Tổ chức các điểm bán hàng tại các khu, điểm đông dân cư; khu gian hàng thủy sản gắn với các phiên chợ và tuần bán hàng trực tuyến; gian hàng kết nối tiêu thụ trên hệ thống trang tin sàn giao dịch thương mại điện tử...

Người dân mua sắm tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2021 - ảnh: Báo Quảng Ninh

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2021 kết hợp với Phát động tháng khuyến mại quốc gia 2021 trên địa bàn tỉnh từ 26/11 - 2/12 tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Hội chợ đã trở thành cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi hoạt động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh sau thời gian dài đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19 và giãn cách xã hội,

Với công tác đảm bảo phòng dịch được triển khai nghiêm ngặt trong quá trình tổ chức, sự kiện đã góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch nhằm kích cầu tiêu dùng sau đại dịch Covid-19, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong trạng thái mới “thích ứng an toàn, sản xuất an toàn, sinh hoạt an toàn”.

Mới đây nhất, hơn 100 sản phẩm OCOP, thủy sản tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tham gia Tuần hàng OCOP Quảng Ninh và nông sản các tỉnh, thành tại Hà Nội 2021, được khai mạc tối 10/12 tại Siêu thị MM Mega Market Hà Đông, Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Kiên - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công thương Quảng Ninh, Tuần hàng OCOP tỉnh Quảng Ninh tại Hà Nội là một trong những sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tỉnh Quảng Ninh tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường tiêu thụ tại Hà Nội. Sự kiện cũng tạo cơ hội cho tỉnh Quảng Ninh kết nối và đưa sản phẩm OCOP tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại. Doanh nghiệp tiếp cận với nhu cầu, thị hiếu của thị trường, từ đó nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy phát triển bền vững.

Động lực đổi mới sản phẩm OCOP

Kể từ năm 2017, các hội chợ OCOP Quảng Ninh đều đặn được tổ chức với nhiều hoạt động xúc tiến ngoại tỉnh. Tham gia các kỳ hội chợ, các sản phẩm OCOP Quảng Ninh được trưng bày, giới thiệu với nguồn hàng đa dạng, phong phú, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Các gian hàng cũng thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Ngoài mục đích thương mại, một trong những điều doanh nghiệp quan tâm nhất là học tập, trao đổi kinh nghiệm từ các bạn hàng lớn, tỉnh ngoài về nâng cao chất lượng, mẫu mã bao bì sản phẩm. Từ nhu cầu, sự góp ý của người tiêu dùng, các doanh nghiệp OCOP Quảng Ninh đã có nhiều thay đổi về quy cách, hiện đại mẫu mã, bao bì sản phẩm, đồng thời quan tâm đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân, nâng cao sức cạnh tranh, gia tăng giá trị.

Để phát triển theo chiều sâu, nâng tầm, nâng chất sản phẩm trên thị trường, thời gian qua, các doanh nghiệp OCOP ở Quảng Ninh đã tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, đảm bảo thực hiện tốt các quy trình vệ sinh ATTP trong sản xuất, đẩy mạnh cải tiến mẫu mã bao bì, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, từ đó phát triển thương hiệu, hướng tới hoàn thành mục tiêu đưa sản phẩm OCOP Quảng Ninh tiếp tục vươn xa hơn tới các thị trường trong và ngoài nước.

Ngoài ra, do ảnh hưởng dịch Covid-19, việc tiêu thụ, quảng bá, phân phối sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh thông qua các sàn thương mại điện tử cũng được thực hiện mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã nhanh chóng kết nối, hoàn thiện thủ tục, quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Theo thống kê của Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương tỉnh Quảng Ninh, hiện đã có 223 sản phẩm OCOP, thủy sản của Quảng Ninh đang được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Quảng Ninh (http://teqni.gov.vn). Tính riêng, từ đầu năm 2021 đến nay, đã có trên 2.000 đơn hàng đặt hàng từ sàn thương mại điện tử này, trong đó có hơn 88% chuyển cho các doanh nghiệp thực hiện giao dịch.

Việc kết nối tiêu thụ sản phẩm vào các siêu thị, hệ thống phân phối bán lẻ cũng được triển khai tích cực, nhất là việc đưa sản phẩm OCOP tham gia “Gian hàng trực tuyến” trên các sàn thương mại điện tử uy tín, như Lazada.vn, Shopee.vn, Sendo.vn, tiki.vn, Voso.vn… quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng các sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn của Quảng Ninh.

M.M