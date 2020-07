TPBank đứng thứ 4 trong Top các ngân hàng tư nhân uy tín nhất Việt Nam 2020 và đứng thứ 9 trong Top các ngân hàng thương mại uy tín.

Đây là năm thứ hai liên tiếp TPBank có mặt trong danh sách này. Kết quả ghi nhận từ bảng đánh giá độc lập của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) thực hiện thường niên từ 2012 cho đến nay.

Trải qua 9 năm công bố, bảng xếp hạng độc lập của Vietnam Report đã ghi dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ của các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp Việt Nam. Qua các năm, cùng với sự lớn mạnh của nền kinh tế, Vietnam Report cũng đã ghi nhận những sự đổi thay mạnh mẽ của ngành tài chính ngân hàng.

Năm 2020 Hội đồng chuyên môn đánh giá dựa theo bộ tiêu chí về năng lực và hiệu quả tài chính; uy tín truyền thông; mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm/ dịch vụ của ngân hàng; vị thế và uy tín của các đơn vị trong ngành; điều tra khảo sát về tình hình của các ngân hàng được thực hiện trong tháng 6/2020 về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm...

Đáp ứng đầy đủ bộ tiêu chí trên, TPBank đứng trong top 10 Ngân hàng thương mại uy tín nhất Việt Nam 2020 và đặc biệt, vượt qua nhiều “đối thủ” cạnh tranh đáng gờm, TPBank tiếp tục đứng thứ 4 trong top các ngân hàng tư nhân uy tín nhất Việt Nam. Như vậy, sau đúng 8 năm tái cơ cấu kể từ tháng 7/2012 đến nay, TPBank đã “lột xác” ngoạn mục, từ vị trí "đội sổ" nay đã vươn lên đứng thứ 4 trong các ngân hàng tư nhân uy tín tại VN.

Trong thời gian qua, TPBank đã chi hàng ngàn tỷ đồng đầu tư công nghệ, đẩy mạnh các dịch vụ về ngân hàng số và thanh toán không dùng tiền mặt nhằm mang lại cho khách hàng những trải nghiệm hoàn toàn mới, hiện đại không thua kém trên thế giới.

Gần nhất, TPBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ra mắt tính năng nhận diện khuôn mặt trên hệ thống ngân hàng tự động LiveBank. Với công nghệ này, khách hàng chỉ cần mất 3s đứng trước máy, nhìn vào camera cho máy nhận diện và xác nhận thêm vân tay để đăng nhập và thực hiện mọi giao dịch mà không cần phải nhớ mật khẩu hay phải mang thẻ, chứng minh thư/căn cước công dân.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank cho biết vị trí xếp hạng do Vietnam Report công bố đã phản ánh khách quan hiệu quả hoạt động của TPBank. Trong những năm gần đây, ngân hàng luôn tăng trưởng ổn định, phát huy hiệu quả của hệ sinh thái số, khai thác tối đa những giá trị mà ngân hàng số đưa lại cho khách hàng. Điển hình như vừa qua, nhờ tiên phong trong công nghệ nên mặc dù dịch bệnh hoành hành, ngân hàng phải hy sinh hàng trăm tỷ lợi nhuận để hỗ trợ cho gần 10 nghìn khách hàng vượt qua khó khăn thông qua việc giảm lãi, cơ cấu lại nợ, giãn nợ… song TPBank vẫn ghi nhận kết quả tích cực.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, TPBank đạt lợi nhuận trước thuế lên tới 2.034 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 50% kế hoạch năm. Tổng huy động vốn của ngân hàng đạt trên 162 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ dù lãi suất huy động liên tục hạ thấp. Mức tăng trưởng tín dụng của TPBank cũng cao hơn nhiều so với toàn ngành (chỉ đạt trên 3% trong 6 tháng). Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt, chỉ ở mức 1,53%.

6 tháng đầu năm của TPBank ghi nhận nhiều kết quả tích cực

Không chỉ được các tổ chức trong nước đánh giá cao, ngay trước đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s cũng đã có những đánh giá mới dành cho TPBank. Trong khi nhiều ngân hàng bị hạ triển vọng tín nhiệm, TPBank vẫn được Moody’s xếp ở hạng mức B1 - mức cao nhất trong nhóm các NHTM cổ phần và "là 1 trong 4 ngân hàng" được giữ nguyên triển vọng ổn định.

Trước những bước đi chắc chắn, mạnh mẽ đó, Vietnam Report không chỉ đánh giá cao về uy tín của TPBank trong lĩnh vực ngân hàng mà còn đánh giá cao tốc độ tăng trưởng khi xếp hạng TPBank ở vị trí 73/500 trong danh sách FAST500 - Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2020.

Thế Định