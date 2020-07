Với sự ra mắt của chuỗi shop thương mại dịch vụ The Premium Collection tại Khu đô thị Vinhomes Marina (Hải Phòng), người dân Đất Cảng có cơ hội trải nghiệm phong cách mua sắm bên hồ bơi vừa sang chảnh, vừa thư thái.

Trải nghiệm “mua sắm bên hồ bơi” đẳng cấp

Trên thế giới, mô hình mua sắm bên hồ, bể bơi, kênh đào nhân tạo… không còn xa lạ với các tín đồ shopping. Nếu từng ghé đến Venice, du khách hẳn rất thích thú với trải nghiệm mua sắm hàng hiệu tại các shop nằm dọc 2 bên bờ kênh. Tại châu Á, cũng có những khu mua sắm như vậy, nổi tiếng nhất là Marina Bay Sands (Singapore) và Venizia Hua Hin (Thái Lan)…

Mô hình mua sắm “Shopping by The Pool” tại The Shoppes Marina Bay Sands (Singapore)

Tại Việt Nam, những năm gần đây, các khu trung tâm mua sắm mới ngày càng xuất hiện nhiều ở các thành phố lớn như Vincom Mega Mall, Aeon Mall... nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của người dân. Những khu mua sắm này thường tọa lạc tại các vị trí đắc địa, sở hữu diện tích rộng và đa dạng mặt hàng kinh doanh. Tuy nhiên, mô hình “Shopping by The Pool” - mua sắm bên hồ bơi như tại tổ hợp shop thương mại Vinhomes Marina - The Premium Collection sắp ra mắt ở Hải Phòng chưa từng xuất hiện trước đó.

Trải nghiệm mua sắm độc đáo bên hồ bơi tại trái tim của Vinhomes Marina

Được lấy cảm hứng từ mô hình “Shopping by the Pool” đang thịnh hành trên thế giới, Vinhomes Marina - The Premium Collection gây ấn tượng với bể bơi ngoài trời phong cách resort đẳng cấp. Không gian khoáng đạt cùng nguồn thủy lưu mát mẻ mang đến cảm hứng thú vị, độc đáo khi mua sắm của giới sành điệu. Sự kết hợp hài hòa giữa một công trình kiến trúc Hy Lạp sang trọng, bề thế ôm trọn không gian mặt nước lãng mạn là điểm nhấn đặc biệt “quyến rũ” bất cứ ai đặt chân đến đây.

Điểm đến đẳng cấp mới của thành phố Cảng

Không chỉ là địa điểm mua sắm sầm uất, trong tương lai, Vinhomes Marina - The Premium Collection hứa hẹn sẽ quy tụ nhiều loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí đa dạng, phục vụ nhu cầu hưởng thụ của hơn 7000 cư dân khu đô thị nói riêng và tầng lớp trung - thượng lưu tại Hải Phòng nói chung.

Sở hữu kiến trúc tân cổ điển Hy Lạp sang trọng với diện tích mặt sàn lớn, dao động từ 105 - 530m2, các shop TMDV tại đây rất phù hợp để các nhà đầu tư triển khai nhiều mô hình kinh doanh đẳng cấp như nhà hàng ẩm thực tinh hoa Á, Âu, tiệm café sang trọng với nhiều điểm check-in thời thượng, cửa hàng thời trang cao cấp, spa làm đẹp hay boutique gym,…

Điểm đặc biệt là mỗi shop TMDV đều sở hữu tới 2 mặt tiền, ngoại thất với diện tích kính lớn tối đa, vừa đón ánh sáng tự nhiên, vừa mang đến tầm nhìn khoáng đạt, tạo nên không gian trải nghiệm “mở” đầy cảm hứng cho khách hàng.

Tại Vinhomes Marina - The Premium Collection, khách hàng được mua sắm trong một không gian thời thượng bậc nhất Hải Phòng với phong cách kiến trúc Hy Lạp.

Dự kiến khi đi vào hoạt động trong năm 2021, Vinhomes Marina - The Premium Collection sẽ trở thành một trong những điểm đến “must-visit” mới của Hải Phòng, thu hút hàng triệu lượt khách đến Đất Cảng hàng năm. Đây chính là yếu tố quan trọng khiến The Premium Collection được ví như “gà đẻ trứng vàng” trong mắt các nhà đầu tư nhìn xa trông rộng.

Chủ đầu tư cho biết, để sở hữu 1 trong 39 lô shop TMDV tại đây, nhà đầu tư chỉ cần có trong tay từ 2,3 tỷ (khoảng 30% giá trị shop). 70% còn lại sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong suốt 24 tháng. Nhà đầu tư sẽ được nhận bàn giao lần 1 từ tháng 11/2020, sau khi hoàn thiện nội thất là có thể kinh doanh sinh lời mà không phải lo trả gốc lãi ngân hàng trong 2 năm.

Cũng theo chủ đầu tư, lợi nhuận thu được từ việc cho thuê hoặc tự kinh doanh, nhà đầu tư có thể thanh toán tiền gốc và lãi sau khi hết thời gian hỗ trợ của chủ đầu tư. Như vậy, chỉ với 2,3 tỷ đầu tư ban đầu, nhà đầu tư đã có ngay cơ hội sở hữu một căn shop TMDV đẳng cấp trị giá 7,5 tỷ đồng để đầu tư sinh lời. Nếu tận dụng cơ hội đầu tư thông minh này, chỉ sau 10 năm đưa vào vận hành kinh doanh, nhà đầu tư có thể hoàn vốn 100% và tiếp tục thu về lợi nhuận đáng kể trong hàng chục năm tiếp theo.

Minh Tuấn