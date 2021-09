Theo Shopee, tại chương trình Sale điên cuồng nửa đêm, kéo dài từ 0 giờ đến 2 giờ sáng, lượng người mua sắm đã tăng gấp 4 lần so với trung bình của ngày thường để nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất. Bên cạnh đó, lượng người dùng tại Việt Nam áp dụng thanh toán trực tuyến trên Shopee cũng tăng cao. Nhiều nhà bán lẻ đã sử dụng ví điện tử ShopeePay để cung cấp trải nghiệm thanh toán liền mạch. Trong 9.9 Ngày siêu mua sắm, nhiều người dùng đã mua sắm nhiều mặt hàng phổ biến từ các sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ dùng trang trí nhà cửa đến thực phẩm thiết yếu. Mua sắm tại 9.9 Thank You Sale tại đây: https://shopee.vn/m/99 Tải ứng dụng Shopee miễn phí ngay trên App Store hoặc Google Play Store.