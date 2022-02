Sở hữu giá trị khác biệt, mang tới sự cân bằng hoàn hảo giữa thiên nhiên, tuyệt tác biệt thự Tropical Valley của dự án Sun Tropical Village tại Bãi Kem xứng đáng là hình mẫu wellness second home đắt giá tại Phú Quốc.

BĐS wellness tăng trưởng kỷ lục

Báo cáo vừa công bố cuối năm 2021 của Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI) cho biết, ngành kinh tế chăm sóc sức khỏe sẽ tăng trưởng với tốc độ ấn tượng 10% mỗi năm, dự kiến đạt 7 nghìn tỷ USD năm 2025. Trong đó, BĐS chăm sóc sức khỏe (BĐS wellness) có đà tăng trưởng bứt phá.

Cụ thể, thị trường BĐS wellness tăng trưởng chưa từng thấy so với giai đoạn trước và trong đại dịch. Theo đó, thị trường này đã tăng từ 148,5 tỷ USD năm 2017 lên 225 tỷ USD vào năm 2019, và đạt 275 tỷ USD năm 2020. Có tới 2.300 dự án khu dân cư chăm sóc sức khỏe đã và đang xây dựng - mức tăng đột biến so với con số 740 năm 2018. GWI dự báo, thị trường BĐS wellness từ 2020 - 2025 sẽ tăng gấp đôi, đạt 580 tỷ USD (tăng trưởng hằng năm 16%).

Có thể nói, đây chính là thời điểm “vàng” của BĐS wellness. Đại dịch khiến BĐS wellness bùng nổ khi con người đề cao sức khỏe hơn bao giờ hết. Đại dịch cũng thúc đẩy nhu cầu sống gần thiên nhiên, cách biệt với đô thị khói bụi.

Bởi vậy, những ngôi nhà thứ hai biệt lập giữa thiên nhiên không ngừng được săn lùng, đặc biệt là các vị trí “độc” như chân núi, thung lũng, hay hòn đảo riêng tư. Giới thượng lưu - những người coi sức khỏe quan trọng hơn tài sản, sẵn sàng chi bạo cho sức khỏe lại càng “hứng thú” với những BĐS ở vị trí độc đáo, khác biệt, vừa riêng tư vừa sang trọng, đủ tiện ích, tốt cho thể chất, tinh thần.

Điển hình như khu nhà giàu nức tiếng Hàn Quốc - Pyeongchang-dong nằm ở chân núi Bukhan được bao bọc bởi không gian xanh mướt và khí quyển trong lành, nền nhiệt luôn thấp hơn khu trung tâm từ 2 đến 3 độ C. Hay tại Nhật Bản, khu nghỉ dưỡng Karuizawa trên cao nguyên thuộc tỉnh Nagano là nơi ở của các chính trị gia, doanh nhân, ngôi sao nổi tiếng. BĐS tại đây trị giá hàng trăm tỷ đồng mỗi m2, nhưng luôn khan hiếm…

Tại Việt Nam, một số chủ đầu tư lớn đã sớm nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên wellness bằng việc phát triển các dự án BĐS wellness bài bản, chất lượng. Trong đó phải kể đến sự tiên phong của dự án khu đô thị nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới Sun Tropical Village, “khai mở” dòng wellness second home giàu tiềm năng tại thành phố đảo - thiên đường nhiệt đới lý tưởng để chăm sóc sức khỏe.

Được bao bọc giữa 3 tầng thiên nhiên vườn - rừng - biển ở Bãi Kem, được đầu tư một hệ sinh thái wellness hoàn chỉnh, Sun Tropical Village chinh phục giới tinh hoa khi 100% quỹ căn trong 2 đợt đầu tiên giới thiệu đến khách hàng thân thiết lập tức có chủ. Đến tháng 12/2021, phân khu Tropical Valley ra mắt tạo tiếng vang lớn, được đánh giá là dòng sản phẩm đắt giá nhất “ngôi làng nhiệt đới”.

Tropical Valley: Hình mẫu đắt giá của BĐS wellness Phú Quốc

Tropical Valley là 1 trong 3 phân khu của dự án, bên cạnh Tropical Park, Tropical Wellness. Đây là phân khu sở hữu “4 nhất”: đẹp nhất, biệt lập nhất, đẳng cấp nhất và vùng “vi khí hậu” rõ nét nhất dự án.

Để tạo nên “4 nhất” này, đầu tiên phải kể đến giá trị của địa thế: nương theo triền đồi, thoải dần tạo nên một thung lũng xanh mướt, và được bao bọc bởi rừng nhiệt đới. Nhờ địa thế đó, Tropical Valley hình thành nên vùng vi khí hậu (tức vùng khí hậu khác biệt hẳn so với xung quanh) đặc trưng nhất, bầu khí quyển mát lành nhất toàn dự án, nền nhiệt luôn giảm vài độ C so với xung quanh. Cũng nhờ địa hình đặc biệt như vậy, các biệt thự Tropical Valley sở hữu tầm nhìn rộng, ôm trọn thiên nhiên nhiệt đới tuyệt mỹ.

Tropical Valley cũng là phân khu biệt lập, yên tĩnh nhất. Phân khu này sở hữu riêng công viên Hill-Trail lớn nhất ngôi làng nhiệt đới. Do địa hình đồi dốc nên tại đây chỉ có 2 loại hình biệt thự đơn lập và song lập, đem đến sự riêng tư tối đa cho cư dân và khách nghỉ dưỡng.

Hãy tưởng tượng, chủ nhân Tropical Valley được nghỉ dưỡng trong những căn biệt thự phong cách Tropical - Indochine nương theo chân đồi, nằm giữa thung lũng xanh mát với không gian nội thất được cá nhân hóa, sân vườn rộng ngập tràn hoa lá. Nghỉ dưỡng tại đây, hít thở bầu khí quyển trong lành và ngắm nhìn thiên nhiên nhiệt đới đẹp như tranh, cư dân tương lai sẽ thấy cả thân - tâm - trí được kích hoạt để đạt tới độ cân bằng, an yên.

Bên cạnh đó, với ưu thế được thụ hưởng chung hệ sinh thái wellness bài bản của toàn dự án gồm cảnh quan đậm chất nhiệt đới, 19.000m2 cây xanh, trung tâm chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế Wellness Center rộng 5.300m2, dịch vụ quản lý vận hành “đo ni đóng giày” của Sun Property Management, trải nghiệm các dịch vụ wellness cao cấp luôn sẵn sàng phục vụ chủ nhân biệt thự Tropical Valley tại tư gia.

Chỉ với vài bước chân, cư dân đã có thể hòa vào công viên Hill-Trail, hay di chuyển vài phút đến 3 công viên nội khu còn lại và công viên Wellness Bãi Kem rộng 4,1ha kề bên để tận hưởng hàng loạt trải nghiệm wellness có 1-0-2 giữa rừng nhiệt đới, cũng như vô số trải nghiệm cao cấp ngay quần thể Bãi Kem và trong cả hệ sinh thái nhiều tỷ đô Nam Phú Quốc do Sun Group kiến tạo.

Sở hữu những giá trị khác biệt, dễ hiểu vì sao Tropical Valley trở thành từ khóa của địa ốc Phú Quốc kể từ khi ra mắt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. “Chúng tôi tin rằng, với những giá trị sống thăng hoa, những trải nghiệm khác biệt được cá nhân hóa cao độ, Tropical Valley xứng đáng là hình mẫu đắt giá của mô hình wellness second home mà Sun Group đang phát triển tại Phú Quốc, dẫn dắt BĐS wellness không ngừng thăng hoa trên đảo Ngọc” - đại diện Sun Property (Thành viên Tập đoàn Sun Group) khẳng định.

