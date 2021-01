Nếu chỉ chăm chăm thưởng thức 3 thứ này khi đi ăn buffet bạn thực sự đang "vứt tiền qua cửa sổ".

Buffet là một hình thức thưởng thức món ăn tự chọn với giá tiền được quy định theo khung, mà trong đó các loại thực phẩm và món ăn vô cùng đa dạng, phong phú.

Chưa kể bạn có thể ăn thoải mái những gì mình thích, và số lượng bao nhiêu cũng được mà chỉ mất số tiền đã quy định. Chính vì thế mà ai cũng thích.

Tuy nhiên, là người thông minh, bạn nên biết cách sử dụng hết số tiền mình bỏ ra khi đi ăn buffet. Có một số món ăn dưới đây tuy ngon nhưng bạn cũng không nên chỉ thưởng thức chúng, nếu không ông chủ nhà hàng sẽ mừng "rơi nước mắt" vì bạn ăn quá ít, đỡ tốn cho nhà hàng.

1. Món tráng miệng

Món tráng miệng rất phổ biến trong các nhà hàng buffet, rất đa dạng và thường được đặt ở những nơi bạn dễ nhìn thấy. Đó là những loại bánh ngọt, chè, kem... với đủ kiểu dáng, màu sắc, hương vị hấp dẫn bất cứ ai. Thực tế, món tráng miệng thường chứa rất nhiều kem, đường. Nếu vừa vào nhà hàng mà bạn đã bị chúng hấp dẫn, thưởng thức ngay từ đầu thì trong thời gian ngắn bạn đã nạp rất nhiều calo, vừa dễ tăng cân và đặc biệt gây no bụng.

Lúc này, các loại thức ăn khác dù đắt hay ngon cũng không thể khơi dậy cảm giác thèm ăn trong bạn nếu như bạn đã trót thưởng thức đồ tráng miệng trước tiên.

Do đó, khi vừa bước chân vào nhà hàng buffet, bạn nên ăn uống theo trình tự và nên tránh xa quầy tráng miệng khi bạn chưa thực sự ăn no đồ ăn chính. Nếu chỉ mê đồ tráng miệng, hẳn ông chủ nhà hàng sẽ rất mừng vì bạn không thể thưởng thức được những đồ đắt tiền khác rồi.

2. Trái cây

Hầu hết mọi người đều thích ăn các loại trái cây vì nó có hương vị thơm ngon, thanh mát, giảm ngán ngấy.

Thực tế, hoa quả tốt cho sức khỏe nhưng lại không phải là thứ ngay từ đầu khi ăn buffet bạn cần chú ý, hay vội ăn chúng. Bởi khi ăn hoa quả trước bạn sẽ khó lòng thưởng thức được các loại thực phẩm chính khác một cách ngon miệng được do bụng đã quá no rồi. Cảm giác thèm ăn cũng mất đi do ăn nhiều hoa quả. Vì vậy, bạn đã thực sự rất lãng phí tiền bạc để đi ăn buffet nếu cứ dành thời gian và lấp đầy cơn đói bằng hoa quả.

Một mẹo nhỏ nữa là: Sau khi ăn các thực phẩm chính xong, bạn nên tinh ý chọn những loại quả đắt tiền để thưởng thức như măng cụt, chôm chôm, sầu riêng, nho, dâu tây nhé...

3. Đồ uống có ga

Hầu hết ở các nhà hàng buffet đều phục vụ đồ uống có ga, thậm chí người ta đặt quầy phục vụ các loại nước uống này ở những nơi rất dễ nhìn thấy. Thực tế đồ uống có ga giúp bạn cảm giác đỡ ngấy khi ăn quá nhiều thịt và các loại hải sản.

Tuy nhiên nếu uống nhiều, bạn sẽ bị đầy bụng và khó ăn được các món đồ khác. Đây cũng là một trong những mục đích chính của nhiều người kinh doanh mà có thể khách hàng chưa biết. Do đó, khi đi ăn buffet, bạn đừng vội uống ngay nước có ga hoặc chỉ uống thật ít để dành bụng thưởng thức những món ngon nhất của nhà hàng.

