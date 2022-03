Gửi tiền tiết kiệm là lựa chọn của nhiều người, khi có một khoản tài chính dư thừa không cần chi tiêu đến. Tuy nhiên, để gửi tiết kiệm an toàn bạn nên lưu ý 5 điều dưới đây.

Có được gửi tiền tiết kiệm chung không?

Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền được người gửi tiền gửi tại tổ chức tín dụng theo nguyên tắc được hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng. Điều này được quy định rõ tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 48/2018/TT-NHNN.

Tiền tiết kiệm có thể là của một người hoặc nhiều người. Trong Khoản 2 Điều 5 Thông tư 48 quy định về tiền gửi tiết kiệm chung như sau: "Tiền gửi tiết kiệm chung là tiền gửi tiết kiệm của từ hai người gửi tiền trở lên".

Như vậy, người dân có thể gửi tiết kiệm chung, hoặc gửi tiết kiệm riêng đều được.

Những thông tin cần kiểm tra trên sổ tiết kiệm

Mở sổ tiết kiệm, người dân nên kiểm tra thông tin đầy đủ, chính xác, tránh tình trạng sai sót dẫn tới thiệt về sau. Bởi sổ tiết kiệm hay thẻ tiết kiệm là giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu của một người/nhiều người với số tiền được gửi tại ngân hàng.

Gửi tiết kiệm an toàn, người dân cần lưu ý 5 điều quan trọng này để không mất tiền oan. Ảnh: TL

Những thông tin người dân nên kiểm tra gồm:

- Tên ngân hàng, con dấu, họ tên, chữ ký của giao dịch viên, người đại diện hợp pháp của ngân hàng.

- Họ tên, số, ngày cấp giấy tờ tuỳ thân người gửi hoặc người đại diện (nếu gửi tiết kiệm thông qua người đại diện).

- Số thẻ tiết kiệm, số tiền, đồng tiền, ngày gửi tiền, ngày đến hạn, thời gian gửi tiền, lãi suất, cách trả lãi.

- Cách để tra cứu khoản tiền gửi.

- Cách xử lý khi sổ tiết kiệm bị nhàu, nát, rách, mất.

Có nên gửi tiết kiệm tiền online

Ngày nay, nhiều ngân hàng khuyến khích gửi tiết kiệm online có kỳ hạn, hoặc gửi góp online. Tuy nhiên, gửi tiền bằng hình thức này có thực sự an toàn?

Theo kinh nghiệm của nhiều chuyên gia tài chính - ngân hàng, để gửi tiết kiệm online an toàn, người dân nên chọn ngân hàng uy tín; có hệ thống bảo mật an toàn, liên kết xác minh qua điện thoại, email, xác thực... để gửi tiền an toàn nhất.

Đặc biệt, không click vào các đường link lạ để tránh kẻ xấu lợi dụng.

Có được gửi tiết kiệm bằng vàng không?

Khoản 1 Điều 10 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định, khi gửi tiết kiệm, khách hàng dùng tiền gửi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ.

Còn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 12/2012/TT-NHNN nêu rõ: "Tổ chức tín dụng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng dưới mọi hình thức thành đồng Việt Nam hoặc các hình thức bằng tiền khác; không được sử dụng vàng huy động để cầm cố, thế chấp, ký quỹ bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay tại tổ chức tín dụng khác".

Như vậy, khi gửi tiết kiệm thì người dân chỉ gửi bằng tiền Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ. Khi giao dịch vàng tại các ngân hàng, người dân chỉ có thể sử dụng hình thức ký gửi vàng tại các ngân hàng.

Nếu người có sổ tiết kiệm chết, làm sao để rút tiền?

Nếu trường hợp người có sổ tiết kiệm chết, ngân hàng sẽ hướng dẫn thủ tục chi trả tiền tiết kiệm theo thừa kế hoặc theo uỷ quyền của người gửi tiền theo quy định tại Điều 18 Thông tư 48 năm 2018.

(Theo Lao Động)