Những ngày cao điểm nắng nóng của mùa hè cũng là lúc nhiều gia đình sử dụng điều hòa rất nhiều. Nên tránh những thói quen không hợp lý khiến điện bị lãng phí, hóa đơn tăng mạnh.

Máy lạnh (điều hòa) là thiết bị gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhất là vào mùa hè nắng nóng lên cao. Điều hòa giúp mang đến bầu không khí mát mẻ, trong lành. Tuy nhiên, vẫn có những thói quen sai lầm trong việc sử dụng máy lạnh vừa gây quá tải cho thiết bị vừa tốn điện năng. Đặc biệt là có khá nhiều sai lầm còn gây hại cho sức khỏe.

1. Chọn sai chế độ làm lạnh (Mode)

Trên bảng điều khiển máy lạnh, chế độ thường được lựa chọn là Tự động (Auto), một số điều khiển có chế độ đặc thù như làm mát (Cool), làm khô (Dry), chế độ quạt (Fan)... Sử dụng sai chế độ là một trong những nguyên nhân khiến máy lạnh không làm đúng mục đích gây lãng phí điện năng.

Bạn nên chọn chế độ Cool khi cần làm lạnh nhanh và giữ nhiệt độ phòng ổn định như mức đã được chọn ngay từ đầu. Chế độ Fan, máy làm lạnh sẽ tắt và quạt vẫn chạy. Chế độ này nên dùng khi cần lưu thông không khí trong phòng nhưng không cần làm lạnh.

Chế độ Dry sẽ được bật lên để làm giảm độ ẩm trong phòng. Chế độ phù hợp với những ngày mưa gió khi độ ẩm bên ngoài cao. Thời gian sử dụng chế độ này khoảng 1 - 2h đồng hồ. Nếu sử dụng lâu dễ ảnh hưởng đến làn da như khô da tay, da cơ thể, khô giác mạc, khô niêm mạc mũi...

2. Tắt máy ngay khi phòng đủ mát

Nhiều người có thói quen "tiết kiệm" điện bằng cách tắt điều hòa ngay khi thấy nhiệt độ trong phòng đủ mát, sau đó điều hòa lại được bật lên khi cảm thấy nhiệt độ trong không khí bắt đầu nóng lên. Cách bật/ tắt này khiến máy lạnh phải khởi động nhiều gây tốn điện.

Máy lạnh bao gồm dàn nóng và dàn lạnh. Dàn nóng tiêu thụ điện nhiều hơn, chiếm 95% tổng công suất máy lạnh. Thời gian khởi động cũng là lúc toàn bộ hệ thống máy lạnh làm việc để giảm nhiệt độ phòng.

Khi độ lạnh đạt yêu cầu, dàn nóng sẽ dừng, chỉ còn quạt gió và động cơ đảo gió tiếp tục vận hành. Các máy lạnh đời mới đều được trang bị tính năng ngắt tự động này nên bạn không cần chủ động bật/ tắt máy lạnh gây tiêu thụ điện năng gấp 3 lần mức năng lượng cần để duy trì độ lạnh.

3. Không vệ sinh, bảo trì máy lạnh

Máy lạnh giúp đưa không khí lạnh vào nhà, đồng thời hút khí nóng và các bụi bẩn ra ngoài. Quá trình hoạt động thường xuyên khiến bộ lọc không khí và hệ thống quạt gió bị tích tụ bụi bẩn. Nếu không vệ sinh định kỳ và thường xuyên sẽ gây tốn điện năng và giảm tuổi thọ của máy lạnh.

Không những thế, nếu máy lạnh không được bảo trì thường xuyên còn có nguy cơ gây ra các bệnh đường hô hấp cho người sử dụng như ho, viêm họng, viêm mũi...

Theo khuyến cáo, hệ thống máy lạnh là hệ thống kín. Khi máy lạnh có độ lạnh yếu hơn mức thông thường, bạn nên kiểm tra và vệ sinh máy. Nếu máy lạnh vẫn hoạt động bình thường, bạn có thể nhờ thợ vệ sinh dàn nóng và dàn lạnh theo định kỳ 3 - 4 tháng/ lần.

4. Bỏ quên tính năng hẹn giờ ngủ

Tính năng Best Sleep là chế độ tự động điều chỉnh nhiệt độ giúp mang lại giấc ngủ ngon và cảm giác thư thái sau khi thức dậy. Chế độ Best Sleep được bật lên giúp người dùng dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhiệt độ sẽ không quá lạnh và tự động tăng lên 0.1 độ C mỗi 12 phút.

Với những máy lạnh không có chức năng này, bạn có thể dùng chức năng hẹn giờ bật/ tắt sau một khoảng thời gian nhất định. Thao tác được thực hiện theo khung giờ timer trên điều khiển.

5. Tăng giảm nhiệt độ liên tục

Nhiều người có thói quen tăng giảm nhiệt độ liên tục vì nghĩ rằng như vậy là tiết kiệm điện. Trên thực tế việc điều chỉnh quá nhiều chỉ khiến làm đảo lộn quá trình vận hành thông thường của máy.

Đa số các điều hòa đời mới hiện nay đều có bộ phận cảm biến nhằm duy trì mức nhiệt ổn định, không quá nóng hoặc quá lạnh. Do đó thao tác tự điều chỉnh bằng tay là không thực sự cần thiết, lại gây tốn điện và giảm độ bền của điều hòa.

6. Thường xuyên đóng kín cửa

Nhiều người vẫn nghĩ bật điều hòa là phải đóng kín cửa để đỡ tốn điện và đỡ hỏng điều hòa.

Nhưng một thực trạng cho thấy, nếu liên tục sử dụng điều hòa cho phòng nhỏ, bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, nặng nề như hết oxy để thở. Bởi không khí trong phòng kín có thể trở nên độc hại gấp 2-5 lần không khí ngoài trời nếu bạn thường xuyên đóng chặt cửa.

Vì vậy, cách tốt nhất là bạn cần tạo khe hở thật nhỏ để không khí lưu thông, nên chọn máy điều hòa thế hệ mới để có thêm chức năng lọc khí và diệt khuẩn, giúp căn phòng thoáng khí như đang được thở.

(Theo Báo Dân sinh)