Với kinh nghiệm chọn bơ dưới đây chị em nội trợ sẽ dễ dàng chọn được những quả tươi ngon béo ngậy.

Nhận diện bơ sáp

Bơ sáp có thịt dẻo và thơm ngon hơn bơ thường. Loại bơ này vỏ ngoài màu xanh có những chấm vàng lấm tấm. Bơ sáp có trái tròn và thịt ít xơ.

Khi chọn bơ bạn nên lựa bơ chỉ cần nắn xung quanh thấy mềm cứ nghĩ sẽ chín ngọt nhưng ăn lại bị đắng. Đó là do bơ chín ép khi còn non. Nhìn cuống bơ nếu to thì đừng chọn vì nó chưa đủ già sẽ bị đắng. Nên chọn bơ có cuống nhỏ, còn tươi vì như vậy quả bơ vừa được chín tới mà cũng không phải bị chín ép.

Chọn bơ có cuống nhỏ và còn tươi

Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải chọn lựa những quả bơ có trái cầm chắc tay. Da bên ngoài căng mọng, không có dấu vết lạ, đục khoét, hỏng. Nếu bạn có nhu cầu mua bơ ăn liền thì cũng đừng chọn những quả đụng vào mềm nhũn rất dễ bị hỏng bên trong. Ngoài ra, bạn chỉ cần bóp nhẹ thấy phần thịt bên trong mềm nhưng chắc là được.

Cách chọn bơ ngon

Bơ tím, có đặc điểm là tương đối dài và hạt nhỏ, nên khi chín lắc sẽ nghe thấy hạt lăn bên trong. Tuy nhiên, nên chọn quả lắc cảm giác hơi lăn hạt nhẹ. Những quả nghe rõ hạt kêu thì phần thịt sẽ ít và mỏng. Đối với bơ tròn thường to hạt nhưng lại ít xơ và dẻo hơn.

Cách bảo quản bơ

Nếu bạn mua bơ xanh và muốn cho bơ chín hãy để bơ chung với chuối sẽ chín nhanh hơnKhi quả bơ chín thì chín từ cuống dần dần đến hết nên phần cuống sẽ bị mềm hơn. Sau khi những quả bơ đã chín bạn nên ăn sớm, bởi bơ chín kỹ rất dễ mất hao hụt chất dinh dưỡng nên bạn mua với số lượng vừa phải ăn trong 1 – 2 ngày.

Ngoài ra, bạn cũng không nên để bơ trong tủ lạnh để bảo quản, tủ lạnh cũng làm cho bơ mất đi giá trị dinh dưỡng, món ăn không còn thơm ngon như lúc ban đầu. Tuy nhiên, nếu bạn mua nhiều bơ và muốn bảo quả bơ trong thời gian dài. Bạn hãy làm theo cách này:

Trước tiên bạn nên để bơ chín rồi dùng thìa nạo lấy phần thịt ở bên trong quả bơ, rồi cho vào hộp đậy nắp kín, rồi bỏ vào ngăn đá dùng dần. Như vậy, món bơ của bạn không bị mất đi giá trị dinh dưỡng.

(Theo Khỏe và Đẹp)