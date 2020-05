Lựa chọn bún ngon không chứa hóa chất, khiến người bán hàng ngả nón kính phục vì khó lòng 'qua mặt':

Độ dẻo của sợi bún

Trong chợ có rất nhiều hàng bán bún. Thế nhưng, để chọn được bún ngon không chứa hàn the hay chất tẩy trắng lại không hề đơn giản. Nếu nhìn thấy sợi bún hơi nát, dễ đứt gãy, nhấc lên có cảm giác bún dẻo, nhuyễn, dính tay thì đấy chính là bún gạo nguyên chất.

Ngược lại, bún có chứa hàn the thì bún sẽ dai và khó đứt gãy hơn. Khi chạm vào mềm mượt khác lạ thì bạn không nên chọn. Nếu ăn nhầm loại bún này, bạn sẽ dễ bị chướng bụng, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nếm vị của bún

Sợi bún khi không chứa hàn the khi ăn sẽ có mùi thơm của gạo, bun dẻo dai và khá ngon miệng. Nhưng với những loại bún chứa hoa chất bạn sẽ thấy chua chua hơn bình thường để 2-3 ngày bún vẫn không thiu bởi liều lượng hàn the quá nhiều so với quy định.

Khi ăn nhiều loại bún này người tiêu dùng có thể bị rối loạn thiêu hóa, ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của mình.

Màu sắc của bún

Để chọn được bún an toàn, ngoài dựa vào độ dẻo chị em còn cần quan sát màu sắc của thực phẩm này. Bún làm từ gạo nguyên chất thường có màu trắng đục, không bắt mắt như bún được pha chất tẩy trắng.

Nếu thất bún có màu trắng trong, sợi bún mẩy, bóng bẩy thì chị em nên cảnh giác kẻo tự rước họa vào người.

Mùi của bún

Nếu ngửi thấy bún có mùi hơi chua dịu thì bạn hãy mua ngay kẻo lỡ, bởi đây chính là mùi đặc trưng của gạo ngâm, nguyên liệu để làm bún gạo nguyên chất.

Thế nhưng, nếu có chứa hàn the hay chất tẩy trắng bún sẽ không hề có mùi chua này. Đặc biệt, bún này để vài ngày cũng không bị ôi thiu hay có mùi chua, rất độc hại.

(Theo Khỏe và đẹp)