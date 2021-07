Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng chủ động tìm hiểu và trang bị những kiến thức, kỹ năng để sử dụng các trang thiết bị điện tiết kiệm.

rong thời gian vừa qua, nhiều địa phương khu vực miền Bắc và miền Trung bắt đầu xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao đột biến.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, vào trưa 21/6, công suất tiêu thụ điện toàn quốc thiết lập mức đỉnh mới với con số là 42.146MW. Bên cạnh đó, công suất tiêu thụ điện tính riêng khu vực miền Bắc và Thủ đô Hà Nội cũng đã lập kỷ lục mới, lần lượt là 18.700MW và 4.700MW.

Trước diễn biến nắng nóng được dự báo còn kéo dài trong thời gian tới, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu và trang bị những kiến thức, kỹ năng để sử dụng các trang thiết bị điện tiết kiệm và hiệu quả.

Một là, khi sử dụng điều hòa, người tiêu dùng nên duy trì mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26 - 28 độ C, tránh việc để nhiệt độ dưới mức 25 độ C do mức nhiệt này vừa không khiến điều hòa làm lạnh nhanh hơn vừa tiêu hao nhiều điện hơn, gây hại máy và không bảo đảm sức khỏe cho người sử dụng. Đồng thời, người tiêu dùng có thể sử dụng kết hợp cùng quạt gió để giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ từ 2 - 3% so với chỉ dùng nguyên điều hòa.

Hai là, thường xuyên vệ sinh các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt mát cũng như quạt thông gió để tránh việc rêu mốc bám trên các lưới lọc gió và hốc đẩy gió. Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện.

Ba là, hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện công suất lớn cùng lúc để tránh việc quá tải điện năng tiêu thụ.

Bốn là, duy trì thói quen tiết kiệm điện tại gia đình và công sở (tắt các thiết bị không cần thiết, không sử dụng..), đặc biệt trong thời điểm nắng nóng gay gắt và cao điểm diễn ra.

Năm là, thường xuyên theo dõi hoá đơn tiền điện các tháng để đảm bảo các số liệu chính xác, không sai lệch giữa các kỳ hoá đơn.

Nhiều địa phương xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao đột biến. Ảnh minh họa.

Cảnh báo lừa đảo

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng cho biết, thời gian vừa qua đã xuất hiện một số vụ việc có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến vấn đề tiền điện.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo thường giả danh các cơ quan chức năng, nhân viên ngành điện lực để “đòi nợ tiền điện”, “dọa cắt điện nếu không nộp tiền”… ép người tiêu dùng nhanh chóng thanh toán tiền điện hoặc chuyển tiền vào tài khoản do họ cung cấp.

Nhằm tránh sa bẫy của những đối tượng lừa đảo nói trên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo người tiêu dùng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng tránh, ngăn ngừa: Chỉ nên tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống đã được ngành Điện lực công bố; tuyệt đối không thanh toán tiền điện cho người lạ hoặc chuyển tiền vào các tài khoản khi chưa tiến hành xác minh thông tin...

"Đối với người tiêu dùng đã bị kẻ xấu lừa đảo, cần nhanh chóng gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an, cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ giải quyết, thu hồi lại tài sản bị chiếm đoạt. Đặc biệt, khi nhận được các cuộc gọi mạo danh như trên, người tiêu dùng cần thông báo ngay cho ngành điện lực để có biện pháp xử lý kịp thời", Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhấn mạnh.

Với các trường hợp gặp các thắc mắc về hóa đơn tiền điện, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, người tiêu dùng có thể liên hệ tới các công ty điện lực trên cả nước để được giải đáp làm rõ.

(Theo VTV)