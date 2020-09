Một số trường hợp nghỉ hưu sớm không bị giảm trừ % Theo quy định của Luật BHXH, khi nghỉ hưu trước tuổi, NLĐ sẽ bị giảm tỉ lệ hưởng lương hưu theo số năm nghỉ trước. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp pháp luật cho phép NLĐ nghỉ hưu trước tuổi mà không bị giảm trừ. Theo Điều 54 Luật BHXH 2014: - Lao động nam từ đủ 55-60 tuổi, nữ từ đủ 50-55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (điểm b khoản 1 Điều 54 Luật BHXH 2014). - NLĐ từ đủ 50-55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò (điểm c khoản 1 Điều 54 Luật BHXH 2014). - Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (điểm d khoản 1 Điều 54 Luật BHXH 2014). Theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 50-55 tuổi đối với nam, đủ 45-50 tuổi đối với nữ, có 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (khoản 1, khoản 3 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP). Theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 55-60 tuổi đối với nam, đủ 50-55 tuổi đối với nữ và có 20 năm đóng BHXH trở lên (khoản 2, khoản 4 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP).



Ý kiến bạn đọc - Đối với nữ áp dụng 30 năm đóng BHXH là thiệt thòi cho những người đủ tuổi nghỉ hưu. Năm 2018 đủ tuổi chỉ 25 năm đóng BHXH lúc nghỉ hưu hưởng 75%, còn từ năm 2019 đến 2021 nghỉ hưu thì phải chịu 30 năm đóng BHXH và áp dụng cho các năm tiếp theo. Ví dụ: Chị A năm 2018 đủ tuổi (55 tuổi), năm đóng BHXH 30 năm, lúc nghỉ hưu mức lương hưởng 75%, tiền nhận một lần bằng 2,5 tháng lương (số năm thừa). Chị B năm 2019, 2020, 2021 đủ tuổi (55 tuổi), năm đóng BHXH 30 năm, lúc nghỉ hưu mức lương hưởng 75%, tiền nhận một lần bằng 0 tháng lương (vì số năm đóng BHXH vừa đủ theo quy định). (Đậu Thị Mai Hạnh) - Với nghề giáo viên nên có chính sách vận động khuyến khích các giáo viên nam trên 50 tuổi nếu không đủ sức khỏe giảng dạy thì nên xin nghỉ hưu trước tuổi (như nữ hiện nay) để nhường lại vị trí việc làm cho các giáo viên trẻ năng động, sáng tạo, hiệu quả giảng dạy sẽ cao hơn. (Hồ Trung) - Có nhiều ngành nghề, NLĐ trên 50 tuổi làm việc sẽ không có hiệu quả. Ví dụ, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách khi trên 50 tuổi làm sao leo núi trèo đèo để đi tuần tra rừng. Họ rất muốn nghỉ hưu sớm nhưng lại bị trừ mỗi năm 2% lương hưu cho nên phải gắng chờ được hưởng 75%. Rất mong Nhà nước có chính sách tốt hơn cho các đối tượng muốn nghỉ hưu sớm, để lớp trẻ có cơ hội việc làm. (Nguyễn Tài) - Tôi đồng tình với quan điểm lấy thời gian đóng bảo hiểm để tính mức độ hưởng lương hưu, khi đủ thời gian đóng bảo hiểm thì được hưởng đủ 75% lương, không bị trừ % thiếu tuổi đời khi về hưu sớm so với tuổi quy định. Như vậy, lớp trẻ có cơ hội việc làm và động viên người sức khoẻ yếu được nghỉ ngơi không bị thiệt thòi. Thế mới là công bằng! (Nguyễn Thị Thuỷ) - Thiết nghĩ, số năm đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu là hai khái niệm khác nhau. BHXH là số tiền (tiết kiệm) do NLĐ đóng góp ở một mức độ nào đó thì được nghỉ hưu (hưởng chế độ từ khoản đóng góp của mình), còn tuổi lao động là khả năng trí lực, thể lực của một con người còn làm việc được. Vậy sao không tách riêng hai vấn đề này ra để NLĐ có thể nghỉ hưu theo tỉ lệ đóng BHXH mà không phải băn khoăn đến tuổi lao động? (Lao Ban)