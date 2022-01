Giá vàng tạm thời không có nhiều biến động nhưng nhiều người vẫn đang chờ vàng xuống để mua, trong khi vàng trong nước vẫn đang chênh cao với vàng thế giới...

Chốt phiên giao dịch ngày 18/1, Công ty CP Vàng bạc đá quý Sài Gòn không có sự điều chỉnh giá vàng miếng SJC ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó, tại cả 3 thị trường lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM .

Như vậy, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng vẫn đứng ở ngưỡng 61.100.000 đồng/ lượng mua vào; 61.720.000 đồng/ lượng bán ra. Tại thị trường TP.HCM, giá vàng niêm yết ở mức 61.100.000 đồng/lượng mua vào và 61.700.000 đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước hiện đang chênh lệch khá cao so với giá vàng thế giới.

Tương tự Phú Quý SJC và VietinBank Gold cũng giữ nguyên mức giá của ngày 17/1 ở cả hai chiều mua và bán. Cụ thể, Phú Quý SJC niêm yết ở mức 61.250.000 đồng/lượng mua vào và bán ra là 61.650.000 đồng/lượng. Còn VietinBank Gold niêm yết ở mức giá 61.100.000 đồng/lượng mua vào và 61.720.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, ngân hàng MSB niêm yết giá vàng miếng SJC với mức tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, đạt 60.800.000 đồng/lượng và 62.000.000 đồng/lượng. Đây cũng là đơn vị giữ giá bán vàng miếng SJC cao nhất cho đến thời điểm này.

Giá vàng trang sức niêm yết tại PNJ chỉ biến động nhẹ so với chốt phiên ngày hôm trước. Theo đó, giá vàng tại đây đang đứng ở ngưỡng 52.500.000 đồng/ lượng mua vào và 53.200.000 đồng/ lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng lúc 9 giờ 30, ngày 18/1, theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 1.822 USD/ounce, nhích nhẹ so với đầu giờ sáng. Giá vàng giao tương lai tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.821,5 USD/ounce, giảm 0,5 USD/ounce so với đêm qua.

Tuy nhiên, đến chiều 18/1, giá vàng thế giới lại có xu hướng giảm nhẹ và giao dịch tại 1.820 USD/ounce, giảm 2 USD so với buổi sáng, nhưng vẫn tăng 2 USD/ounce so với giá mở cửa hôm trước là 1.818 USD/ounce.

Những ngày qua, giá vàng trên thế giới ghi nhận sự giằng co giữa tăng và giảm. Hôm 17/1, có thời điểm giá kim loại quý bật tăng do đồng USD suy yếu nhưng kỳ vọng về việc các ngân hàng Trung ương gia tăng khả năng sớm thắt chặt chính sách tiền tệ đã nâng lợi suất trái phiếu và kìm hãm đà tăng của vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới - Nguồn: kitco.com.

Hiện nay, nhà đầu tư đang chờ phiên họp chính sách ngày 25 và 26/1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới chức trước đó phát tín hiệu nâng lãi suất tháng 3 để kiềm chế lạm phát.

Trước bối cảnh trên, một số nhà đầu tư đã cố thủ vốn vào kim loại quý để phòng ngừa rủi ro có thể đến từ lạm phát. Giá vàng có sự nhích lên là dễ hiểu. Giới phân tích nhận định giá vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào diễn biến lãi suất trái phiếu Mỹ và "sức khỏe" của đồng USD.

Edward Moya - nhà phân tích của Công ty Giao dịch ngoại hối Oanda (Mỹ) cho rằng, sự phục hồi của kinh tế châu Âu có thể làm tăng sức mạnh đồng Euro, gây áp lực lên đồng USD, có lợi cho giá vàng.

"Hãy xem lợi suất trái phiếu kho bạc cao như thế nào. Thị trường đang định giá hơn 90% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 3. Và vàng đang có tuần tốt nhất trong vài tháng", Moya nói.

Moya cho rằng, vàng không thể vượt qua mức cao gần đây, nhưng ông cũng cho biết, mọi thứ đang có vẻ khá tốt. Vàng đang theo dõi đồng đô la Mỹ đi về đâu từ đây. Sự phục hồi của châu Âu cùng với một số sức mạnh mới của đồng Euro có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi của đồng bạc xanh.

"Có rất nhiều triển vọng mâu thuẫn về việc đồng USD sẽ đi đến đâu. Bạn sẽ bắt đầu thấy sự phục hồi kinh tế toàn cầu tốt hơn, điều này sẽ thúc đẩy rất nhiều tiềm năng tăng trưởng của châu Âu và có thể mang lại đồng đô la yếu hơn. Câu chuyện tăng trưởng của đồng Euro đã bị trì hoãn từ năm 2021 đến 2022", Moya giải thích.

Ngoài ra, các chỉ số lạm phát mới nhất thúc đẩy Fed hành động nhanh chóng vì dường như nó đang ở phía sau đường cong. "Họ đang tranh giành nhau. Chúng ta sẽ xem càng xa bảng cân đối kế toán. Điều này sẽ quyết định điều gì xảy ra với phần cuối của đường cong lợi suất - một trong những động lực quan trọng hơn đối với vàng. Và phần cuối đang vật lộn để giảm giá trị", Moya nói thêm.

Tuy vậy, không ít ý kiến nhận định Fed đang đẩy nhanh động thái thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát. Khi đó, USD có thể tăng giá, lãi suất trái phiếu sẽ vọt lên, tạo áp lực rất lớn lên giá vàng.

(Theo Diễn đàn doanh nghiệp)