Giá vàng đang giảm mạnh, trong khi lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng lại có xu hướng tăng, nhiều nhà đầu tư băn khoăn nên mua vàng hay gửi tiết kiệm?

Sáng 9/3, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh về dưới 55 triệu đồng/lượng, mức giá thấp nhất gần 1 năm qua. Tuy nhiên, giá vàng trong nước và thế giới vẫn chênh lệch từ 6-8 triệu đồng/lượng, có thời điểm khoảng cách được nới rộng lên đến 9 triệu đồng/lượng.

Giới đầu tư và các chuyên gia cho rằng, hiện tượng chênh lệch giá vàng giữa hai thị trường đang phản ánh nhu cầu vàng vật chất gia tăng, trong khi nguồn cung vàng nguyên liệu đang thiếu hụt cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Hiện tượng chênh lệch giá vàng như hiện nay khi giá vàng trong nước còn duy trì ở mức cao sẽ tạo ra rủi ro lớn cho các nhà đầu tư và người dân. Bởi lẽ, giá vàng trong ngắn hạn sẽ không thể duy trì ở mức cao, chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh giảm cho phù hợp với thị trường chung.

Đáng lưu ý, giá vàng miếng SJC trong năm nay được dự báo có thể tăng lên 60 triệu đồng/lượng. Nhưng trong xu hướng các nước trên thế giới và Việt Nam đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 thì tình hình dịch sẽ được kiểm soát, vàng mất dần ưu thế là kênh trú ẩn của nhà đầu tư.

Lúc đó, dòng vốn sẽ chảy sang các kênh khác như chứng khoán, bất động sản, khiến giá vàng giảm.

Nhà đầu tư băn khoăn giữa mua vàng và gửi tiền ngân hàng lúc này.

Trong khi đó, trên thị trường tài chính, một số ngân hàng bắt đầu điều chỉnh lãi suất tăng nhẹ. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) bất ngờ tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Ngân hàng VPBank cũng điều chỉnh tăng 0,2 điểm % ở kỳ hạn 2-5 tháng.

Tuy nhiên, mức tăng này hiện mới chỉ diễn ra ở số ít ngân hàng và không đáng kể.

Khảo sát trên thị trường, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 3 không có nhiều biến động so với tháng trước. Hầu hết các ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 13 tháng.

Ví dụ, Eximbank đang huy động ở mức 8,4%/năm, ABBank là 8,3%/năm, OCB là 8,2%/năm.

Tuy nhiên, có thể thấy, hầu hết các ngân hàng huy động với lãi suất cao thường đi kèm các điều điều kiện như số tiền gửi từ vài trăm tỷ đồng trở lên. Một người dân làm công ăn lương, thậm chí kinh doanh nhỏ lẻ cũng sẽ khó có khoản tiền lớn như vậy. Vì thế, số lượng khách hàng được hưởng mức lãi suất trên rất ít.

Chẳng hạn, khách hàng của Eximbank, OCB muốn được hưởng mức lãi suất tiền gửi lên đến 8,4%/năm và 8,3%/năm thì phải đáp ứng điều kiện số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

Trong khi đó, với những ngân hàng không đính kèm điều kiện khi khách hàng gửi tiết kiệm thì lãi suất khá thấp. Kỳ hạn 1-6 tháng là 3,1-3,8%/năm; 4,0-6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,6-6,8%/năm.

Ví dụ, các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng ở SCB được niêm yết mức 6,8%/năm dành cho tất cả các khoản tiền gửi; Trong khi đó,VietinBank, Agribank và BIDV có cùng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là 5,6%/năm. Vietcombank có lãi suất thấp hơn, chỉ là 5,5%/năm.

Với những diễn biến trên, các chuyên gia cho rằng, lãi suất tiết kiệm hiện thấp hơn so với những năm trước, nhưng so với sự bất ổn của thị trường tài chính hiện nay, thì “cất” tiền vào ngân hàng sẽ an toàn hơn đầu tư vào vàng.

Mua vàng thời điểm này chỉ phù hợp với người cất trữ lâu năm. Trong khi đó, gửi tiền tiết kiệm dù lãi suất cao nhất hiện nay chỉ vào khoảng 8%/năm nhưng nếu so với lạm phát thì người gửi tiền tiết kiệm vẫn có lợi nhuận.

