Dân hỏi - Thành phố trả lời

Chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời trên fanpage của Trung tâm Báo chí TP.HCM và fanpage Thông tin Chính phủ tiếp tục giải đáp những thắc mắc về chủ đề "chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp".

Độc giả Tường An: Trong livestream hôm trước, ông Phạm Bình An ở Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM có nói về ý tưởng khởi động lại nền kinh tế TP sau ngày 15/9, bản thân tôi sở hữu một doanh nghiệp nhỏ về buôn bán thực phẩm đã sơ chế, nay đã phải ngừng kinh doanh. Lý do là các công ty bao bì thân thiện môi trường cung cấp cho tôi cũng không hoạt động được. Với việc không thể ship hàng xuyên quận, chúng tôi không thể trụ nổi vì khó khăn trăm bề.

Xin chương trình cho biết bao giờ khởi động lại nền kinh tế của TP và khởi động như thế nào?

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Đây là vấn đề rất lớn, vì việc này không chỉ đối với các chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, các DN nhỏ và trong các DN này cũng có cổ phần của người lao động. Tôi thấy có 3 cái khó:

Một là vốn, nếu như vay ngân hàng bây giờ lãi suất như thế nào? Vừa rồi lãnh đạo TP cũng kiến nghị với NHNN gói chính sách, như khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi vay. Chúng tôi cũng đề nghị có đối thoại thường xuyên giữa ngân hàng với DN, hiệp hội DN và người vay để lắng nghe đề xuất từ phía các DN nhỏ và vừa để có những quyết định hỗ trợ. Trong đó có khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất cho vay những gói mới khi điều kiện phục hồi để tiếp tục hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Ở đây chúng tôi đọc được gần như tất cả các DN nói có vay thì sẽ trả, nhưng cho thời hạn và tạo điều kiện để cho tôi trả khi có thu nhập. Việc này UBND TP cũng có kiến nghị để NHNN có chính sách chung.

TP cũng chủ động có những chương trình hỗ trợ lãi suất, chương trình tín dụng đặc biệt để hỗ trợ nguồn vốn cho các DN vừa và nhỏ thông qua vay kích cầu. TP đang khởi động lại các quỹ để có thể hỗ trợ DN.

Thứ hai, khó khăn về lao động. Câu chuyện bây giờ là lao động về quê rồi trong lúc này, chuyện đó phải chờ tình hình dịch cải thiện, việc đi lại giữa các địa phương được tháo gỡ. TP đã phối hợp với các địa phương giải quyết vấn đề này.

Việc tiêm vắc xin cho người lao động và có những chính sách hỗ trợ cho lao động, như gói an sinh đã nói trước đó.

Thứ ba, việc, thuê văn phòng, cửa hàng, nói chung là mặt bằng, TP cũng sẽ gói chính sách để hỗ trợ về chi phí mặt bằng, điện nước… cho các DN.

Trong kế hoạch phục hồi kinh tế của TP, sẽ có một phần về chính sách. Chính sách nào của TP, chính sách nào là đề nghị TƯ, khi hoàn thiện chúng tôi sẽ thông báo. Quá trình hoàn thiện, chúng tôi sẽ trao đổi với các hiệp hội, lắng nghe các DN để có những chính sách cho sát.

Độc giả: Tụi em là những doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc là hộ kinh doanh cá thể rất muốn trong tháng 9 này có được những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Liệu có kịp không ạ?



Ông Phan Văn Mãi: Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch, kế hoạch này sẽ được công bố trước ngày 15/9. Những chính sách này sau đó nếu có liên quan đến Trung ương, phải đề xuất thì phải chờ thời gian chấp thuận của Trung ương. Còn đối với những chính sách của Thành phố thì Thành phố sẽ cố gắng bàn bạc để sớm ban hành.

