Ngoài việc hỗ trợ các tính năng bảo mật của ngân hàng thì bản thân người sử dụng cũng phải lưu tâm vì lợi ích thiết thân của chính mình.

Lưu ý khi “cà” thẻ vào hệ thống máy POS trong thanh toán

Nhân viên thu ngân nhận thẻ từ khách hàng đem thẻ đến nơi đặt máy POS cố định hoặc mang theo máy POS cầm tay. Người nhân viên cần xác định loại thẻ của khách là thẻ chip hay thẻ từ.

Nếu là thẻ chip thì sẽ chèn thẻ vào khe đọc thẻ, hướng mặt chip lên trên, giữ thẳng và chèn phần có mặt chip vào. Còn thẻ từ là loại thẻ có vạch đen dài sau lưng thẻ, quẹt thẻ đi theo hướng từ đầu tới cuối khe đọc thẻ.

Máy POS sẽ hiện thông tin tên khách hàng, nhân viên nhập số tiền cần thanh toán và nhờ khách nhập mã PIN. Lưu ý, khi nhập mã PIN, cần lưu ý với nhân viên thu ngân và những người xung quanh, sau đó ký tên xác nhận lên biên lai, hoàn tất quá trình thanh toán.

Chuyên gia về thẻ khuyến cáo, chủ thẻ không nên đưa thẻ cho nhân viên tùy tiện mang đi “cà” nơi khác, vì như vậy chủ thẻ không giám sát được quá trình thanh toán nên có thể thông tin về số thẻ, ngày hết hạn, mã số bí mật phía sau thẻ bị lộ mà không biết. Như vậy rất nguy hiểm vì chỉ cần những thông tin trên là kẻ gian có thể lợi dụng để thanh toán, mua hàng trên mạng.

“Khi sử dụng thẻ để thanh toán phải quan sát quy trình, tốt nhất đi theo nhân viên để có thể giám sát nhằm tránh những rủi ro có thể xảy ra. Quan trọng nhất là phải yêu cầu cửa hàng phải đưa hóa đơn, kiểm tra kỹ và ký lên hóa đơn đề xác nhận chứng từ gốc.

Nếu cửa hàng thu thêm loại phí gì thì khách hàng phải được thông báo ngay từ đầu. Nếu không thì chủ thẻ có quyền không chấp nhận và yêu cầu hủy. Trường hợp hủy giao dịch phải có hóa đơn hủy”, một chuyên gia nhấn mạnh.

Có thể trong quá trình thanh toán, nhân viên các cửa hàng sẽ hỏi thêm khách hàng một số thông tin, tuy nhiên lưu ý là khách hàng chỉ nên cung cấp những thông tin nhằm xác minh chủ thẻ, không cung cấp những thông tin khác.

“Cần giữ lại hóa đơn để làm căn cứ yêu cầu tra soát nếu có sự cố xảy ra. Nhiều trường hợp khách hàng rơi vào tình huống nhà hàng nói máy cà thẻ bị trục trặc nên cà đến 3-4 lần.

Trong những tình huống như vậy, khi in ra hóa đơn chủ thẻ nên yêu cầu nhà hàng xác nhận lên hóa đơn là chỉ có một dịch nhằm làm bằng chứng khiếu nại về sau nếu như tài khoản bị trừ tiền nhiều lần”, chuyên gia ngân hàng lưu ý.

Hiện nay trên máy cà thẻ có chức năng hủy và in lại hóa đơn, khác hàng cần biết điều này để có thể yêu cầu in lại hóa đơn. Trường hợp chủ cửa hàng lấy lý do máy hư thì chủ thẻ có thể gọi điện đến NH để kiểm tra và xác nhận chỉ có một giao dịch.

Liên quan đến vấn đề này, vừa qua, Eximbank cho biết, tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, do vậy chủ thẻ cần chú ý đảm bảo an toàn và tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng, thanh toán qua thẻ.

Cụ thể, ngân hàng này khuyến nghị khách hàng không cho phép đơn vị chấp nhận thẻ quẹt thẻ ATM qua bất kỳ thiết bị nào khác máy POS và luôn giám sát trong quá trình thực hiện giao dịch.

Bảo mật khi thanh toán bằng thẻ ATM

Khi dùng thẻ ATM để quẹt thanh toán tại các máy POS bạn cũng cần lưu ý bảo mật cho thẻ. Hình thức quẹt thẻ ATM để thanh toán cũng được thực hiện dựa trên dải băng từ tính phía mặt sau của thẻ. Đối với thẻ ATM quốc tế còn là con chíp bảo mật được gắn trên bề mặt của thẻ. Do đó, khi sử dụng thẻ để quẹt tại các máy POS bạn cần:

– Ký ngay tên vào khoảng trắng yêu cầu phía sau của thẻ ATM để nhận diện thẻ. Điều này để nhân viên giao dịch kiểm tra lại thông tin khi bạn sử dụng quẹt thẻ.

– Luôn giám sát nhân viên thực hiện giao dịch máy POS. Không để nhân viên giao dịch khuất tầm mắt nhầm tránh tình trạng lợi dụng trục lợi.

– Phải có được hóa đơn sau khi quẹt thẻ và kiểm tra số tiền đã thanh toán đầy đủ.

Nhìn chung, các hình hình thức hack và ăn trộm tài khoản trên thẻ ATM thường rất tinh vi và hiện đại, do đó, tốt hơn hết, người dùng chỉ nên quẹt thẻ khi thanh toán ở những điểm mua bán uy tín lâu năm trên thị trường như các siêu thị lớn, các cửa hàng lớn đã có tên tuổi. Không nên cà thẻ vô tội vạ, quẹt cả ở những điểm chưa biết bao giờ.

Và đặc biệt, người dùng cần phải kiểm tra kỹ hóa đơn sau khi quẹt thẻ để tránh những nhầm lẫn trong quá trình thanh toán.

Mong rằng những thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu hơn và nắm bắt việc sử dụng thẻ ATM được khôn ngoan nhất.

(Theo Khỏe & Đẹp)