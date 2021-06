Tất cả các số điện thoại gọi yêu cầu nộp “phạt nguội” qua tài khoản ngân hàng là mạo danh lừa đảo.

Gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc bị các số điện thoại lạ gọi đến, xưng là tổng đài cảnh sát giao thông, thông báo có biên lai “phạt nguội” đã quá hạn, yêu cầu người dân nộp phạt qua một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp. Qua xác minh, tất cả các số điện thoại gọi yêu cầu nộp “phạt nguội” qua tài khoản ngân hàng là mạo danh lừa đảo.

Mới đây anh Tạ Tiến Quang ở huyện Vân Đồn nhận được cuộc gọi từ một tổng đài xưng là cảnh sát giao thông, thông báo anh có biên lai “phạt nguội” quá hạn và yêu cầu anh bấm phím 9 gặp cán bộ xử lý để thực hiện nộp phạt. Sau khi người nhận là cán bộ cảnh sát giao thông yêu cầu cung cấp thông tin và chuyển tiền vào một tài khoản, anh Quảng đã cảnh giác tắt điện thoại và phản ánh tới Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Qua điều tra xác minh, Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, tất cả các số điện thoại gọi đến yêu cầu người dân yêu người dân chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng nào đó nộp “phạt nguội” là mạo danh lừa đảo. Đây đều là các số điện thoại có máy chủ đặt ở nước ngoài, với giọng điệu dọa nạt nhằm làm cho người dân hoang mang, lo sợ để khai thác thông tin cá nhân, sau đó, yêu cầu nạn nhân kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng để chuyển vào tàì khoản đo chúng cung cấp.

Hiện tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh chưa thực hiện xử lý vi phạm qua tài khoản điện tử. Các trường hợp xử lý phạt nguội đối với vi phạm về trật tự an toàn giao thông, cơ quan chức năng đều có thông báo gửi đến chủ phương tiện, kèm yêu cầu làm việc tại cơ quan công an. Gọi điện yêu cầu nộp phạt nguội vi phạm trật tự an toàn giao thông là một hình thức lừa đảo mới. Khi nhận được các cuộc gọi này, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời thông báo đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh theo số máy 0692.808.559.

(Theo ANTV)