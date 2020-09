Bằng mắt thường, chị em có thể nhận biết được quả mít nào sạch, quả mít nào bị tiêm thuốc chín ép.

Mít là loại quả được nhiều ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Ở miền Bắc, mùa mít thường rơi vào mùa hè. Tuy nhiên, hiện nay, có những giống mít được bán quanh năm để phục vụ nhu cầu của người thưởng thức.

Để mít chín, thông thường người ta hay đóng cọc, bôi vôi vào đầu cuống mít hoặc để mít chín cây... Nhưng có một số người bán hàng muốn có mít chín nhanh đã bơm trực tiếp hóa chất vào những quả mít non. Sau khi bơm hóa chất, mít có thể chín luôn trong vòng 1 ngày.

Do đó, khi đi chợ, chị em có thể tham khảo các thông tin dưới đây để biết cách chọn mít chín tự nhiên, không bơm hóa chất:

Quan sát mủ của quả mít: Mít chín tự nhiên khi bổ ra ít mủ và không có mủ trắng. Mít tiêm thuốc có những dòng mủ trắng chảy ra từ trong ruột mít, do tác động của thuốc.

Vỗ vào quả mít: Khi nhấc những quả mít lên và thấy mít nặng trái. Dùng tay vỗ nhẹ hoặc búng vào vỏ quả thấy phát ra những tiếng kêu bình bịch thì đó là mít chín và ngon.

Đối với mít chín cây, múi mít có màu vàng óng, cùi dày, vị ngọt bùi

Mùi thơm: Mít chín thường có mùi thơm đặc trưng, đi từ xa đã có thể cảm nhận được mùi thơm của mít. Mít tiêm thuốc thì không có mùi thơm lừng như mít chín cây thậm chí là không có mùi gì.

Múi mít: Đối với mít chín cây, múi mít có màu vàng óng, cùi dày, vị ngọt bùi. Xơ mít màu vàng nhạt hoặc màu trắng, ăn rất ngọt và thơm. Trong khi đó, mít chín ép vẫn có múi màu vàng nhưng ăn cảm giác bị sượng, xơ mít màu vàng đậm như múi mít.

Gai và mắt mít: Mít chín tự nhiên thì thân quả thường rất mềm. Mắt mít nở to, gai không nhọn và thưa hơn so với lúc mít còn xanh. Còn mít chín ép có gai nhọn, mắt không nở to, gai cứng và dày do bị chín ép bên trong, còn bên ngoài vẫn còn độ xanh của quả.

Hơn nữa, để chọn được những quả mít chin tự nhiên và ngon, bạn có thể để ý, chọn những quả đều, không có những chỗ eo hay lõm. Bởi những chỗ đó mít dễ sâu, quả cứng hoặc nhiều xơ.

Ngoài ra, chị em nên chọn mua mít ở những địa chỉ đáng tin cậy để có được những trái mít tươi ngon, sạch và an toàn cho gia đình.

(Theo Khám Phá)