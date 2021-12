Năm 2021 chứng kiến ​​thị trường toàn cầu hồi phục mạnh mẽ sau ‘cú sốc’ Covid-19, được thúc đẩy bởi lãi suất thấp và những chương trình kích thích tiền tệ khổng lồ. Tuy nhiên, thị trường có vẻ bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn.

Richard Harris, giám đốc điều hành của công ty Port Shelter Investment, là nhà quản lý đầu tư kỳ cựu, chủ ngân hàng, nhà văn và cả … phát thanh viên của đài truyền hình, đồng thời là chuyên gia tài chính. Ông vừa có một bài đăng trên trang South China Morning Post. Bằng lời lẽ hài hước, Harris đã phác họa toàn cảnh thị trường tài chính năm 2021 và nhận định năm 2022, nội dung như sau:

Trong năm thứ tám hoạt động của mình, tôi đã liên hệ với The Oracle of the Markets với mong muốn được cung cấp một số thông tin về triển vọng các địa chỉ đầu tư trong năm 2022. Nhưng tôi không thể liên lạc được với ông già Noel như mong muốn khi Giáng khi sinh đến gần. Ông ấy trả lời tôi rất chậm. Buộc lòng tôi phải gọi điện cho ông ấy.

Hóa ra ông đang bị cách ly ở Vịnh Penny. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" Tôi hỏi. "Có vẻ như một trong những ‘yêu tinh’ cấp dưới của tôi đã có kết quả dương tính vào cuối tuần qua. Trước khi tôi biết điều đó, ‘hang động’ của tôi đã bị cảnh sát bao vây, và tôi đã bị ‘dẫn giải’ như thể tôi bị bắt. "

Ngay lập tức, tôi hỏi ông câu hỏi quan trọng: "Thức ăn ở đó như thế nào?". "Khá cơ bản. Họ không cung cấp cho tôi chế độ ăn kiêng thường ngày của tôi là Beef Leavehomesafe và Lamb Currie, và thậm chí loại rượu whisky Jaime Dimon Green Pass mà tôi yêu thích cũng bị chặn lại ở cổng. Một trong những ‘yêu tinh’ của tôi đã phải cho rượu đó vào vỏ chai nước cam Booster mới có thể gửi được vào cho tôi!", ông già Noel của tôi kể.

Ông già Noel có hàng tỷ người theo dõi trên Instasleigh, vì vậy ông không thể không nhắc đến các thương hiệu. "Điều tồi tệ hơn là tôi đã không nhận được chút rượu vang và đồ ăn ngon nào từ các giám đốc cấp cao của Cơ quan tiền tệ Hồng Kông, không giống như một số nhân viên ngân hàng cấp cao trong lĩnh vực kiểm dịch", ông càu nhàu. "Tôi nổi tiếng hơn nhiều so với bất kỳ chủ ngân hàng nào và lẽ ra tôi không phải khai báo", ông nói không ngừng nghỉ.

Tranh thủ lúc ông tạm ngừng nói để lấy hơi, tôi hỏi về thị trường. Ngay lập tức, ông thể hiện tâm trạng hả hê. "Hãy nhìn vào những dự đoán của tôi vào năm ngoái, tôi đã thành công", và thêm rằng: "Những ai không học được những bài học của lịch sử sẽ phải học lại chúng".

Một nhà giao dịch làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán New York vào ngày 13 tháng 12. Khi các nhà đầu tư vẫn lo ngại về giá cả tăng vọt do lạm phát, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones từ đầu năm đến nay vẫn tăng mạnh. Ảnh: Getty Images/AFP

"Ông tự hào nhất về điều gì?" Tôi hỏi. "Tôi đã nói với các ông rằng năm 2021 sẽ là năm dễ dự báo nhất. Chúng ta đã có tất cả mọi thứ tốt đẹp cùng đến trong năm nay: kinh tế hồi phục sau đại dịch Covid-19, lãi suất bằng không, các ngân hàng trung ương bơm nhiều tiền vào các nền kinh tế, câu chuyện tăng giá điên rồ trên thị trường bitcoin và GameStop. Nghe có vẻ phi lý, nhưng thực tế là có thể có điều gì sai ở đây?".

Ông nói thêm: "Năm ngoái, có phải tôi đã nói với ông rằng thị trường chứng khoán sẽ thăng hoa trong năm 2021 không? Tôi đã không nhắc ông điều này sao? Cổ phiếu của Google đã tăng hơn 60% trong năm nay, Apple hơn 30%...." Tôi không cố cãi khi nói rằng cổ phiếu của Amazon chỉ tăng 6% và Tencent giảm 18%. "Đó là vì những lý do đặc biệt", ông nói một cách bí ẩn. Đó là những gì xung quanh câu chuyện kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ.

Năm nay, thị trường chứng khoán Mỹ tăng 25%, châu Âu tăng 16%, Ấn Độ 23%, Đài Loan tăng gần 20% và Australia tăng 11%. Dĩ nhiên, không phải thị trường nào cũng tăng điểm, Chứng khoán Nhật chỉ tăng 4%, Hồng Kông giảm 14%... Nhưng "Đó là lý do tại sao bạn có một danh mục đầu tư, cậu bé thân mến," ông già Noel của tôi nói.

"Điều tốt cho chúng ta ở Hồng Kông năm nay là tiền tệ", ông già Noel tiếp tục. "Chỉ số đô la Mỹ đã tăng hơn 7% trong năm nay, song đồng nhân dân tệ mạnh của Trung Quốc vẫn đánh bại USD để tăng khoảng 3% so với USD trong khi nhiều đồng tiền lớn khác lao dốc mạnh. Không mấy khi bạn có được cả hai ‘ngôi sao’ cùng một lúc ".

"Vấn đề duy nhất là bạn không thể đi du lịch để tiêu tiền rẻ ở châu Âu hoặc Nhật Bản", ông già Noel cười.

Tỷ giá đồng nhân dân tệ so với USD.

Tôi tiếp tục, "Câu chuyện lớn khác của ông về năm 2021 là vắc xin?" Ông già Noel trả lời:"Điều đó đã thành công ngoài sức tưởng tượng". Tôi xen vào: "Vì vậy, mặc dù ông đã già, ông già Noel, ông vẫn khá an toàn (nhờ vắc xin)."

Thái độ của ông già Noel quay ngoắt. "Điều đó có nghĩa là câu chuyện về virus, về mặt kinh tế và thị trường, cơ bản đã kết thúc. Đúng, chúng ta rơi vào tình trạng giá cước vận tải cao và lạm phát quá nóng, nhưng cả hai đều sẽ giảm vào đầu năm sau - mặc dù không trở lại mức như năm 2019 ".

"Ông già Noel, ý tưởng hay nhất của ông về năm tới là gì?" Tôi hỏi. Cái gì đi lên sẽ phải đi xuống", ông nói. "’Vòng tròn đạo đức’ sẽ trở nên luẩn quẩn - nhưng sẽ chưa đến sớm. Lãi suất thực trong tháng 11 ở Mỹ tạm thời ở mức âm 7%".

"Vậy bạn có nên vay tiền càng nhiều càng tốt để theo đuổi bitcoin không?" Tôi nói đùa, "Đừng," ông nói, "đó là những gì mọi người đang làm và đó là con đường hủy diệt."

Diễn biến giá Bitcoin.

Tôi hỏi: "Vậy lạm phát có tiếp tục là câu chuyện lớn của năm tới không?" Ông già Noel nói: "Đó là điều mà mọi người sẽ nói đến vào năm 2022. "Mỹ vừa báo cáo lạm phát 6,8% trong năm tính đến tháng 11, mức cao nhất trong gần 40 năm. Lạm phát ở Anh chạm mức 5,1%, cao nhất trong một thập kỷ.

"Không nhiều người trong chúng ta đủ lớn để nhớ lạm phát ảnh hưởng đến thị trường như thế nào… nhưng nói chung là tốt. Mặt khác, lãi suất tăng lên là điều không tốt, và Fed vừa báo hiệu sẽ có ba đợt tăng lãi suất cho năm 2022. Ai thắng trong trận chiến đó sẽ xác định vị trí của thị trường trong năm tới. "

Tôi nghe thấy tiếng đập thình thịch ở đầu dây bên kia. "Đó là bữa trưa của tôi," ông già Noel thở dài, "Hôm nay là món lợn rừng", và ông ta cúp máy.

(Theo SCMP/ Nhịp sống kinh tế)