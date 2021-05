Nên giảm đầu tư vào vàng Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ, cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, giá vàng SJC trong nước có xu hướng tăng rất nhẹ, chỉ 0,89% (dao động khoảng 55,9-56,4 triệu đồng/lượng). Nếu so với năm 2020, giá vàng SJC tăng lên đến 29% (từ 43,3 triệu đồng/lượng tăng lên 55,9 triệu đồng/lượng). Tại sao trong năm 2020 vàng lại tăng giá mạnh hơn năm 2021? Nguyên nhân là do trong năm 2020 có cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, liên quan đến gói kích cầu của Mỹ, sự bùng nổ của dịch COVID-19 đã trực tiếp tác động khiến giá vàng trong nước và thế giới tăng. Còn năm 2021, giá vàng không tăng là do Chính quyền Mỹ đã định hình, cuộc chiến chống COVID-19 được dự báo đang tới hồi kết ở nước Mỹ. Mặc dù mấy ngày qua giá vàng có tăng do ảnh hưởng của gói kích cầu của Mỹ (4.000 tỷ USD), chiến sự ở khu vực Trung Đông nhưng vẫn tăng không bằng tháng 8/2020. Các yếu tố tác động bất ngờ từ chính sách, gói kích cầu Mỹ, cuộc chiến chống COVID-19 không còn tác động mạnh lên giá vàng. Từ đầu năm đến nay, chỉ số VN-Index của TTCK khoảng 1.100-1.300 điểm, tăng 14,4%. Trước đó, trong năm 2020, chỉ số này cũng tăng 14-15%. So sánh giữa kênh vàng và kênh chứng khoán năm tháng đầu năm 2021 thì sự hấp dẫn của vàng kém xa so với chứng khoán. “Do giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch 5-6 triệu đồng/lượng, việc mua vàng trang sức để sử dụng phù hợp hơn nếu chọn mua vàng để dự trữ, đầu tư kiếm lời. Những người đang giữ vàng hiện nay sẽ không có lợi, nên bán chốt lời hoặc cắt lỗ, chuyển bớt từ 1/3 đến một nửa số vốn nằm trong vàng sang các kênh đầu tư khác, có tỷ suất lợi nhuận cao hơn”, ông Trần Thanh Hải khuyên.