Có 50 triệu có nên gửi tiết kiệm ngân hàng hay không là thắc mắc chung của rất nhiều người hiện nay. Đây là số tiền không lớn nhưng cũng không hề nhỏ, ai trong đời cũng dễ dàng sở hữu một lần.

Và chúng tôi sẽ đưa ra gợi ý giúp bạn quyết định sáng suốt nhất cho vấn đề này.



Bạn đang có 50 triệu đồng trong tay và chưa có kế hoạch kinh doanh hay mua sắm? Vậy với 50 triệu có nên gửi tiết kiệm ngân hàng hay không và lãi suất nhận được là bao nhiêu? Đây chắc chắn là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này.

Điều đầu tiên phải nói là nếu như bạn là một người kinh doanh thì tất nhiên 50 triệu không phải là số tiền để bạn gửi tiết kiệm, thế nhưng nếu bạn là người bình ổn và không thích liều thì gửi tiết kiệm chính là lựa chọn dành cho bạn.

Gửi tiết kiệm ngân hàng là gì?



Gửi tiết kiệm là một hình thức đầu tư mà khách hàng gửi một khoản tiền vào ngân hàng với mục đích tiết kiệm để dành trong một khoảng thời gian nhất định, kết thúc thời gian đó, người gửi sẽ nhận được một khoản lãi nhất định cộng gốc.

Đặc điểm



Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn và có kỳ hạn (từ 1 tháng đến 36 tháng).

Loại tiền gửi: VND, USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY...

Số tiền gửi tối thiểu: Tùy vào từng sản phẩm mà mỗi ngân hàng sẽ quy định số tiền gửi tối thiểu là bao nhiêu, có thể là 500.000 VND, 1.000.000 VND hoặc 50 USD, 100 USD...

Lãi suất: Theo biểu lãi suất công bố của từng ngân hàng tại từng khu vực và từng thời điểm.

Cách thức trả lãi: Cuối kỳ, đầu kỳ, định kỳ.

Có 50 triệu có nên gửi tiết kiệm ngân hàng?

Rất nhiều khách hàng khi có tiền nhàn rỗi tầm 50 triệu VND đều thắc mắc có nên gửi tiết kiệm ngân hàng không? Trước những thắc mắc này, chúng tôi xin chia sẻ như sau.

Xét trên thực tế về sự hiệu quả của việc gửi tiết kiệm, khách hàng nên gửi tiết kiệm ngân hàng khi có 50 triệu đồng, bởi những lý do sau đây:

Gửi tiết kiệm sinh lời cao



Có 50 triệu có nên gửi tiết kiệm ngân hàng hay không? Hãy nghĩ đến lợi ích sinh lời để quyết định. Hiện nay, gửi tiết kiệm được ví như một phương thức kinh doanh mới kinh doanh tiền mặt. Chỉ cần bạn gửi tiền vào ngân hàng, hàng tháng bạn vẫn có lãi suất đều đặn mà không cần phải làm gì khác.

Gửi tiết kiệm 50 triệu lãi suất bao nhiêu, tùy theo ngân hàng và kỳ hạn bạn muốn gửi.

Ví dụ: Tại ngân hàng Techcombank, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 2,55%/năm. Suy ra, với 50 triệu bạn sẽ lãi được 106.200 VND/tháng. Nhưng nếu gửi với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 4,50%/năm thì bạn sẽ lãi được 187.500 VND/tháng.

Tránh được các rủi ro



Lý do thứ hai bạn nên gửi tiết kiệm đó chính là mức độ an toàn cao đối với các giao dịch tài chính. So với các hình thức đầu tư bằng tiền mặt khác như: Mua vàng, cổ phiếu, ngoại tệ thì gửi tiết kiệm sinh lời ổn định hơn, rất hiếm khi phát sinh các tình huống xấu.

Có 50 triệu có nên gửi tiết kiệm hay không, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên gửi khi bạn chưa cần dùng đến. Nếu để tiền trong nhà, bạn sẽ không có đồng lãi nào, bên cạnh đó còn xảy ra nhiều rủi ro không mong muốn.

Gửi tiết kiệm giống như bạn đã niêm phong tài khoản của mình vào một chiếc két sắt đặc biệt, nếu có xảy ra rủi ro cũng sẽ được bồi thường và đảm bảo quyền lợi tốt nhất. Tất cả việc bạn cần làm đó là lựa chọn một ngân hàng có uy tín, lãi suất tốt, phát triển bền vững…

Ổn định, minh bạch



Nếu xét đến tính ổn định, minh bạch bạn chắc chắn sẽ cảm thấy an tâm và quyết định lựa chọn gửi tiết kiệm khi có 50 triệu đồng tiền nhàn rỗi. Tiền gửi tiết kiệm được ngân hàng chứng thực, có căn cứ bằng văn bản như sổ tiết kiệm. Bạn có thể kiểm soát nguồn tiền của mình mọi lúc mọi nơi một cách dễ dàng và có thể rút ra bất cứ khi nào muốn.

Thông tin tài khoản tiết kiệm của khách hàng được công nhận và công khai trên cổng thông tin, hệ thống của ngân hàng. Nếu xảy ra các phát sinh ngoài ý muốn, bạn có thể lấy đó là căn cứ để đảm bảo quyền lợi cho bản thân. Đây sẽ là một sự chuẩn bị cho tương lai tốt đẹp hoàn hảo nhất được rất nhiều người ưu tiên lựa chọn.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng để kinh doanh, mua sắm, thực hiện mục tiêu lớn hơn thì bạn vẫn có quyền không chọn gửi tiết kiệm.

Gửi tiết kiệm 50 triệu nhận lãi bao nhiêu?



Việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng, dù ít hay nhiều nhưng cũng là cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả nhất tại thời điểm hiện tại. Tuy rằng lãi suất tiền gửi tại một số ngân hàng đã bị giảm nhiều, nhưng theo các chuyên gia tài chính, đây vẫn là kênh tiết kiệm an toàn nhất. Vậy gửi tiết kiệm 50 triệu nhận lãi bao nhiêu và cách tính lãi suất gửi tiết kiệm hiện nay như thế nào?

Công thức tính lãi tiền gửi



Theo Thông tư 14/2017/TT-NHNN ngày 29/09/2017, cơ sở tính lãi sẽ tính trên 365 ngày trong 1 năm, thay vì 360 ngày như trước đó, bắt đầu áp dụng kể từ 01/01/2018. Theo đó, công thức tính lãi khi gửi tiền tại các ngân hàng thương mại nói chung sẽ áp dụng như sau:

Số tiền lãi ngày = Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi (năm)/365.

Số tiền lãi của cả kỳ tính lãi bằng tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

Ví dụ:

Chị X gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank 50 triệu với kỳ hạn 12 tháng. Theo mức lãi suất hiện hành của Vietcombank với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất được hưởng sẽ là 3.9 %/năm.

Vậy số tiền lãi 1 ngày, chị X nhận được là:

50.000.000 x 5,60% : 365 = 7.671 VNĐ.

Số tiền lãi chị X nhận được sau 12 tháng là:

50.000.000 x 5,60% = 2.800.000 VNĐ.

Cơ chế lãi suất và khả năng sinh lời



Có 50 triệu có nên gửi tiết kiệm hay không và gửi ở ngân hàng nào lãi suất cao, sinh lời tốt. Hai câu hỏi này luôn đi liền với nhau trong tâm trí khách hàng. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, các Ngân hàng thương mại cổ phần luôn được xếp vào nhóm các ngân hàng có mức lãi suất hấp dẫn, để thu hút khách hàng.

Lãi suất mang tính cạnh tranh cao và không ngừng đi lên, khách hàng luôn là người được hưởng lợi nhiều nhất. Tiêu biểu phải kể đến những cái tên quen thuộc như Techcombank, VPBank, Sacombank…

Các điều kiện gửi tiết kiệm



Bên cạnh lãi suất thì bạn cũng nên chú ý đặc biệt đến các điều khoản khi gửi tiết kiệm của từng ngân hàng. Một số vấn đề cần quan tâm đó là: Số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu, thời gian gửi tối thiểu, lãi suất theo các kỳ hạn, phương thức đáo hạn như nào, có được gửi tiết kiệm online, có được rút trước hạn hay không…

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn hãy tính toán đến các trường hợp phát sinh sau này nếu cần dùng đến số tiền tiết kiệm để lựa chọn ngân hàng phù hợp nhất.

Từ các tiêu chí ở trên, hi vọng bạn đã có quyết định sáng suốt khi chọn lựa ngân hàng để gửi tiết kiệm. Trên đây là các gợi ý của chúng tôi về thắc mắc bạn đang phân vân. Hi vọng với những chia sẻ này sẽ giúp bạn có quyết định sáng suốt nhất cho vấn đề: Có 50 triệu có nên gửi tiết kiệm hay không?

(Theo Phụ Nữ Việt Nam)