Đà Nẵng: Người dân mong tăng lương hưu để trang trải cuộc sống Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mà Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, nhiều người lao động, cán bộ về hưu trên địa bàn TP.Đà Nẵng bày tỏ sự ủng hộ. Bà Võ Thị Loan (trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) - một người về hưu trước năm 1993 - hiện đang có mức lương hưu là 2,2 triệu đồng/tháng, cho biết, với mức lương hưu thấp hơn cả mức lương tối thiểu vùng này (mức lương tối thiểu vùng thấp nhất của năm 2020 đã là 3,07 triệu đồng), cuộc sống tuổi già của bà và chồng gặp vô vàn khó khăn. Bà Loan kể lại, trải qua nhiều lần tăng lương, nay đã 70 tuổi, mức lương hưu của bà chỉ là 2,2 triệu đồng/tháng. Rõ ràng, số tiền 2,2 triệu đồng không thể đủ để bà trang trải cho cuộc sống của một người chứ chưa nói đến 2 vợ chồng già. Theo lời bà Loan, từ năm 2008 đến nay Chính phủ đã 12 lần điều chỉnh mức lương hưu theo mức cao hơn bình quân nhưng vẫn không thể đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người. Nguyên nhân là bởi, so với giá cả thị trường như giá vàng, giá xăng đều tăng đến mức chóng mặt, thậm chí tăng từng ngày, trong khi đó tiền lương hưu chỉ được điều chỉnh theo từng năm. “Ngay khi Bộ LĐTBXH có đề xuất tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12.2021, những người hưởng lương hưu như chúng tôi vô cùng vui mừng vì đó là chủ trương trương phù hợp với thực tế, đặc biệt trong thời điểm mà dịch bệnh xảy ra khiến đời sống của hàng vạn người lớn tuổi gặp khó khăn” - bà Loan chia sẻ. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng phòng Chế độ BHXH thuộc BHXH TP.Đà Nẵng cho biết, trong lương hưu hiện có 2 nhóm, 1 nhóm về hưu từ ngày 1.1.1995 trở lại đây là do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả, nhóm thứ 2 về hưu trước đó do ngân sách chi trả. Theo bà Thu, thực tế là nếu Chính phủ cân đối được để điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH thì vô cùng đáng quý, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. “Việc tăng lương hưu, trợ cấp BHXH cho bất cứ nhóm đối tượng nào cũng đều đáng quý trong giai đoạn dịch bệnh, thiên tai liên tục diễn ra. Tôi cho rằng, nếu tăng 15% cho 8 nhóm đối tượng vào thời điểm ngày 1.1.2022 là phù hợp vì khi đó nền kinh tế đã phục hồi sau dịch bệnh” - bà Thu thông tin.Hữu Long



Mức tăng không đáng kể, nhưng thể hiện sự quan tâm Ông Trần Văn Lý ở xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu là quân nhân xuất ngũ về địa phương. Trong thời gian tham gia kháng chiến, ông là thương binh. Ngoài hưởng chế độ thương binh, hằng tháng ông nhận thêm trợ cấp gần 2 triệu đồng. Căn cứ theo dự thảo, ông sẽ được nhận thêm 200.000 đồng/tháng. Ông Lý cho biết: “Mức trợ cấp này tôi nhận đã rất lâu rồi. Nếu tăng thêm 200.000 đồng/tháng cũng chẳng là bao so với giá cả hiện nay nhưng thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với những người hưởng trợ cấp như chúng tôi”. Thêm động lực để cống hiến Ông Hồ Việt Triều ở phường 8, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau có thời gia tham gia kháng chiến tại chiến trường Tây Nam (Tham gia làm nghĩa vụ Quốc tế tại Campuchia). Năm 1993 trở về nước, tham gia tại địa phương, không tiếp tục trong quân đội. Hằng tháng ông được trợ cấp số tiền chưa đến 2,5 triệu đồng. Ông cho biết: “Tôi thuộc diện nhận trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Nếu được tăng thêm khoản thu nhập hằng tháng có ý nghĩa về mặt tinh thần nhiều hơn là vật chất. Trước đây, tôi được hưởng trợ cấp hằng tháng 950.000 đồng, sau này có tăng lên nhưng không đáng kể. Nếu tăng thêm 200.000 đồng/tháng cũng không nhiều lắm nhưng thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, chúng tôi có động lực hơn để cống hiến cho quê hương”.