Môi giới bất động sản cho hay, giá nhà đất tăng bất chấp dịch thì lấy đâu ra có chuyện bán cắt lỗ nhà đất.

Chỉ có trường hợp, nhà đầu tư muốn đẩy hàng đi, giảm kỳ vọng lợi nhuận xuống, nếu như thế gọi là cắt lãi mới đúng.

"Bán cắt lỗ căn hộ", "chính chủ bán cắt lỗ giá tốt" hay "cần vốn đầu tư thanh lý giá rẻ căn hội" là những cụm từ xuất hiện trên nhiều trang rao bán bất động sản. Chỉ cần đăng nhập từ khóa “bán cắt lỗ”, vài giây xuất hiện hàng loạt thông tin rao bán cắt lỗ bất động sản, chủ yếu là các căn hộ chung cư.

Vào một website khá uy tín trên thị trường, nhiều nhà đầu tư, khách hàng rao bán căn hộ chung cư có diện tích từ 50m2 đến 100m2 trở lên.

Theo đó, tại một dự án trên đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, hàng chục căn hộ chung cư với diện tích từ 100m2 trở lên với giá từ 5 - 6,5 tỷ đồng, bao phí. Bài đăng cũng kèm theo cụm từ chủ nhà cần bán cắt lỗ và khách hàng không sợ mua chênh vì đàm phán giá và ký hợp đồng đặt cọc, mua bán trực tiếp với chủ nhà.

Trên một website khác rao cắt lỗ 500 triệu đồng cho căn hộ cao cấp tại đường Xuân Diệu, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Người này cho biết, do gia đình có việc cần tiền nên quyết định bán lỗ căn hộ cao cấp. Giá mua là 7,4 tỷ nhận bàn giao năm 2020 nhưng chủ chưa ở đến do ở nước ngoài, dịch Covid-19 không về được Việt Nam.

Chủ nhà này đã làm nội thất đầy đủ, có tủ lạnh, máy sấy, điều hoà âm trần, trang trí tranh cổ. Căn hộ này thiết kế 2 phòng ngủ, cắt lỗ bán giá 6,9 tỷ, tặng toàn bộ nội thất trong nhà, bao phí sang tên cho người mua.

Hay có thông tin do chuyển đổi khoản đầu tư nên cần bán cắt lỗ 1 trong 2 căn hộ tại dự án chung cư trên đường Phạm Hùng, anh chị mua có thể chuyển vào ở ngay. Cụ thể, chủ nhà đăng cần bán cắt lỗ căn 3 phòng ngủ - diện tích 93m2 với giá 4,2 tỷ và căn 2 phòng ngủ - diện tích 70m2 giá 3 tỷ.

Đăng rao bán cắt lỗ căn hộ chỉ là chiêu dụ khách quan tâm.

Trong vai khách hàng cần tìm căn hộ 2 phòng ngủ trên, khi liên hệ với người đăng tin rao bán để tìm hiểu cụ thể. Người đó cho biết, người có nhu cầu mua thì được về ở ngay vì chủ nhà trước mua để đầu tư chứ không ở nên nhà vẫn để trống, chưa sử dụng.

Giá gốc chủ nhà mua của chủ đầu tư là hơn 3,2 tỷ đồng, nay cắt lỗ cho người mua chỉ thu về giá 3 tỷ đồng, tức là 45,2 triệu đồng/m2.

Thế nhưng, khi hỏi xem hợp đồng mà chủ căn hộ đã mua của chủ đầu tư thì người rao bán từ chối cung cấp và nói sẽ dẫn đi xem nhà, nếu thấy thích, đồng ý mua với giá đó thì mới cho xem hợp đồng.

Đáng nói, tìm hiểu thêm về các thông tin rao bán căn hộ có cùng diện tích tại tòa chung cư đang rao bán cắt lỗ này thì giá bán cũng chỉ ở mức 37-40 triệu đồng/m2.

Khi hỏi sang căn hộ cắt lỗ khác đang rao bán, môi giới cho biết căn hộ đó vừa bán xong và giới thiệu cho một căn hộ cũng cắt lỗ nhưng ở dự án khác. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin về giá thì ngã ngửa vì giá đã cắt lỗ ngang với giá trên thị trường.

Theo các nhà đầu tư lâu năm trên thị trường, những người rao bán cắt lỗ bất động sản chủ yếu là các nhà đầu cơ. Đây là những người thường mua gom cả sàn, có trong tay số lượng lớn căn hộ, chờ thời cơ bán ra để kiếm lời. Rao bán cắt lỗ, giá rẻ chỉ là chiêu thức thu hút, tiếp cận khách hàng, sau đó giới thiệu cho khách hàng các căn hộ khác.

Anh Trần Văn Phong - một nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp ở Hà Nội - thừa nhận: "Bán cắt lỗ căn hộ, cắt lỗ giá rẻ hay cần thanh lý khoản đầu tư… đều là những chiêu trò dụ khách hàng. Bởi, khi đối chiếu thực tế thì thấy ngay, giá bán cắt lỗ vẫn ngang bằng với giá bán trên thị trường, không có chuyện giảm giá sâu.

Thời điểm bỏ vốn, nhà đầu tư có thể kỳ vọng biên độ lợi nhuận là 15 - 25% từ bất động sản nhưng đến nay, khi rao bán mức giá giảm họ vẫn đạt được lợi nhuận 10-15%. Nếu như vậy chỉ có thể gọi là cắt lãi, chứ không thể nói là cắt lỗ. Thực tế, trong 2 năm qua, giá nhà đất tăng bất chấp dịch thì lấy đâu ra có chuyện bán cắt lỗ để mà mua’’.

Theo báo cáo về thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản năm 2021 của Bộ Xây dựng, mặc dù nền kinh tế có sự giảm phát do ảnh hưởng của đại dịch nhưng giá bất động sản, nhà ở, đất nền vẫn liên tục tăng từ đầu năm.

Tính đến cuối năm 2021, giá căn hộ chung cư đã tăng bình quân khoảng 5-7%; giá nhà ở riêng lẻ trong dự án tăng 15-20%; giá đất nền tăng 20-30% so với thời điểm cuối năm 2020.

(Theo Nhịp sống kinh tế)