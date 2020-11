Ngày 09/11/2020, MB Ageas Life ra mắt bộ đôi bảo hiểm “Vững tương lai” và “Món quà phú quý” như những giải pháp tài chính tối ưu, giúp khách hàng an tâm, hạnh phúc tích lũy cho cuộc sống hưu trí thanh nhàn.

Với những người không tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), kinh doanh tự do hay thậm chí có tham gia BHXH nhưng với mức đóng thấp..., thì việc làm sao để an tâm hưởng một cuộc sống thoải mái khi về hưu là cả một bài toán lớn. Khi đó, chế độ nghỉ hưu của họ sẽ phụ thuộc phần lớn vào số tiền tiết kiệm được trong những năm còn trẻ hay khoản lương hưu ít ỏi. Bởi vậy, xu hướng tích lũy để an tâm hưởng cuộc sống hưu trí đang được nhiều người chú trọng.

Thấu hiểu điều này, bảo hiểm MB Ageas Life ra mắt 2 sản phẩm bảo hiểm “Vững tương lai” và “Món quà phú quý” giúp khách hàng an tâm tích lũy cho cuộc sống về hưu.

“Ươm mầm giá trị” với bảo hiểm “Vững tương lai”

Đại diện MB Ageas Life cho biết, với sản phẩm đóng phí định kỳ “Vững tương lai”, khách hàng có thể bảo vệ cho bản thân và cả gia đình chỉ trong 1 hợp đồng. Đặc biệt, sản phẩm bảo hiểm này sở hữu quyền lợi bảo vệ vượt trội với số tiền bảo hiểm lên đến 142 lần phí bảo hiểm cơ bản và tổng quyền lợi tối đa lên đến hơn 300% số tiền bảo hiểm.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung trọn đời đóng phí định kỳ “Vững tương lai”

Đại diện MB Ageas Life cho biết thêm, bên cạnh những quyền lợi vượt trội, bảo hiểm “Vững tương lai” còn được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng khách hàng. Theo đó, khi sở hữu sản phẩm bảo hiểm này, khách hàng có thể tích lũy tối ưu thông qua hoạt động đầu tư của quỹ liên kết chung; chi trả đặc biệt cho mỗi 05 năm hợp đồng; được miễn phí quản lý hợp đồng năm đầu tiên khi tham gia.

Ngoài ra, tính linh hoạt có được thể hiện qua việc khách hàng có thể lựa chọn số tiền bảo hiểm, thời hạn đóng phí dự kiến, thay đổi định kì đóng phí để phù hợp với khả năng, tình hình tài chính.

“Món quà phú quý” - đóng phí 1 lần, bảo vệ trọn đời

Song song với “Vững tương lai”, MB Ageas Life mang đến sản phẩm bảo hiểm đóng phí một lần mang tên “Món quà phú quý”. Đại diện MB Ageas Life phân tích, với gói bảo hiểm này, khách hàng chỉ cần đóng phí một lần sẽ được tích lũy và gia tăng tài sản, bảo vệ trọn đời. Với các doanh nghiệp, sản phẩm này có thể là món quà để các công ty “giữ chân” nhân tài, thông qua trao “Món quà phú quý” cho những nhân viên trụ cột.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung trọn đời đóng phí một lần “Món quà phú quý”

Đại diện MB Ageas Life chia sẻ, bên cạnh những giá trị bảo vệ, thông qua “Món quà phú quý”, MB Ageas Life mong muốn góp phần đảm bảo cho sự thịnh vượng của khách hàng. Cùng với những công cụ tài chính khác, sản phẩm “Món quà phú quý” làm đa dạng danh mục đầu tư và hạn chế rủi ro cho khách hàng. Từ đó, khách hàng có thể chủ động trong việc hoạch định tài sản cho thế hệ kế cận một cách dễ dàng.

“Vững tương lai” và “Món quà phú quý” với những quyền lợi bảo vệ và quyền lợi đầu tư tối ưu, hứa hẹn là giải pháp tài chính hiệu quả.

Thông tin chi tiết về 2 gói sản phẩm mới “Vững tương lai” và “Món quà phú quý”, tham khảo:

MB Ageas Life triển khai các chương trình khuyến mại dành cho bộ đôi sản phẩm “Món quà phú quý” và “Vững tương lai” đối với các khách hàng mua hợp đồng bảo hiểm của kênh Bancassurance, giao dịch tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Quân Đội MB với tổng giá trị tối đa lên tới 9 tỷ đồng: Chương trình khuyến mại “Món quà phú quý - Trọn đời như ý”: diễn ra từ 09/11 - 31/12/2020, áp dụng khi khách hàng mua hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm “Món quà phú quý” cùng ưu đãi là E-voucher mua sắm Urbox trị giá lên tới 20 triệu đồng. Chương trình khuyến mại “Mở lời đồng ý - Khởi đầu như ý”: diễn ra từ 09/11/2020 - 09/02/2021, áp dụng khi khách hàng mua hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm “Vững tương lai” (và các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác của MB Ageas Life) với phần quà trị giá lên đến 8 chỉ vàng.

Lệ Thanh