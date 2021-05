Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/5 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế hồi phục cho dù đồng bảng Anh tiếp tục tăng giá mạnh. Lạm phát ở Mỹ tăng vọt so với dự báo.

Đầu phiên giao dịch 12/5 trên thị trường Mỹ (đêm 12/5 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,50 điểm.

Mỹ vừa công bố số liệu lạm phát với chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 tại Mỹ tăng 0,8% so với tháng 3 và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây đều là những con số cao nhất tại Mỹ kể từ 2008. Trước đó, các dự báo cho rằng CPI tháng 4 chỉ tăng 0,2% so với tháng 3 và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Lạm phát tăng khiến nhiều người đặt cược nền kinh tế Mỹ sẽ hồi phục nhanh chóng nhờ mở cửa trở lại sau đại dịch. UN vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới lên 5%, dựa vào 2 trụ cột là Mỹ và Trung Quốc với mức tăng trưởng dự kiến là 6,2% và 8,2%.

Hiện Mỹ sắp đạt bước ngoặt trong đại dịch Covid-19 với số ca mắc mới giảm mạnh trong bối cảnh hoạt động tiêm chủng vaccine ngừa Covid được mở rộng.

Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả, Mỹ có thể sẽ sớm nới lỏng các hạn chế hơn nữa, thậm chí là quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín. Nhiều bang miền Nam nước Mỹ đã dỡ bỏ gần như tất cả hạn chế. HIện Mỹ dư thừa vaccine ngừa Covid lên tới hàng trăm triệu liều.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 12/5, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 22.960 đồng/USD và 23.160 đồng/USD.

Tới cuối phiên 12/5, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.960 đồng/USD và 23.160 đồng/USD. Vietinbank: 22.947 đồng/USD và 23.147 đồng/USD. ACB: 22.970 đồng/USD và 23.130 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 12/5, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.410 đồng (mua) và 28.553 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 32.083 đồng (mua) và 33.089 đồng (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 207,7 đồng (mua vào) và 216,4 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.545 đồng và bán ra ở mức 3.656 đồng.

V. Minh