Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/5 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế hồi phục trở lại sau khi Mỹ bất ngờ công bố lạm phát tăng kỷ lục trong hơn một thập kỷ qua.

Đầu phiên giao dịch 13/5 trên thị trường Mỹ (đêm 13/5 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,72 điểm.

Đồng USD trên thị trường quốc tế hồi phục trở lại sau khi Mỹ bất ngờ công bố lạm phát tăng kỷ lục trong hơn một thập kỷ qua.

Đồng bạc xanh tiếp tục đà tăng trong phiên liền trước. Số liệu cho thấy, chỉ số tiêu dùng của Mỹ tăng ở mức mạnh nhất trong 12 năm qua. CPI trong tháng 4 tại Mỹ tăng 0,8% so với tháng 3 và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, các dự báo cho rằng CPI tháng 4 chỉ tăng 0,2% so với tháng 3 và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Nhiều người đánh cực Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải sớm xem xét lại chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Tuy nhiên, phó chủ tịch Fed Richard Clarida cho biết lạm phát cao trong tháng 4 vừa qua không làm thay đổi kế hoạch duy trì chính sách siêu nới lỏng của ngân hàng trung ương Mỹ.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD hồi phục.

Thị trường tiền số chao đảo với phần lớn đồng tiền sụt giảm cũng là một yếu tố giúp USD đi lên. Giới đầu tư tìm nơi trú ẩn ở đồng bạc xanh sau khi chứng kiến tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Trên thực tế, mức tăng của đồng USD không thực sự mạnh. Nó cho thấy, các nhà giao dịch đang coi trọng cam kết của Fed. Trước đó, Fed vẫn giữ quan điểm cho rằng mức tăng giá đột biến chỉ là tạm thời.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 13/5, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 22.940 đồng/USD và 23.140 đồng/USD.

Tới cuối phiên 13/5, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.960 đồng/USD và 23.160 đồng/USD. Vietinbank: 22.947 đồng/USD và 23.147 đồng/USD. ACB: 22.970 đồng/USD và 23.130 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 13/5, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.312 đồng (mua) và 28.451 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 31.897 đồng (mua) và 32.897 đồng (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 206,2 đồng (mua vào) và 214,8 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.538 đồng và bán ra ở mức 3.649 đồng.

V. Minh