Đồng USD giảm trong bối cảnh Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng vẫn đang tranh cãi trong vấn đề về gói kích thích kinh tế mới.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,65 điểm, giảm 0,22%.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật kích thích nền kinh tế nhằm đối phó với những tác động tiêu cực của đại dịch, trong đó nhấn mạnh rằng ông "sẵn sàng ký" một dự luật về vấn đề này.

Những người ủng hộ dự luật kích thích mới đã kêu gọi viện trợ ngay lập tức cho những người Mỹ có thu nhập thấp, bao gồm đợt viện trợ thứ hai với số tiền 1.200 USD cho mỗi người Mỹ.

Tỷ giá ngoại tệ

Số liệu của các ngân hàng dự trữ liên bang khu vực cho thấy sản xuất đang tiếp tục đà phục hồi sau khi bị tê liệt. Thăm dò của Fed New York cho thấy hoạt động sản xuất ở bang New York và nhiều nơi tại New Jersey và Connecticut đang tăng trưởng tháng thứ 4 liên tiếp.

Trong khi đó, hoạt động sản xuất tăng với tốc độ nhanh nhất tại khu vực do Fed Philadelphia phụ trách khi chỉ số sản xuất tăng 17 điểm lên mức 32,3 trong tháng 10, cao hơn nhiều so với mức 13,5 điểm được kỳ vọng trước đó.

Phố Wall tìm kiếm những tia hy vọng cuối cùng tại Washington, nơi Chính phủ và Quốc hội Mỹ đang chật vật để tìm được nói chung về gói kích thích kinh tế nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp và người dân vượt qua khủng hoảng đại dịch.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.201 đồng (tăng 9 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.847 đồng (tăng 9 đồng).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.090 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).

BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Vietcombank: 23.060 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Vietinbank: 23.088 đồng/USD và 23.268 đồng/USD. ACB: 23.110 đồng/USD và 23.260 đồng/USD.

Đông Sơn