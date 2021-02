Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/2 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng trở lại do nền kinh tế Mỹ đón nhận tín hiệu tích cực. Đồng bạc xanh vượt áp lực từ một đồng Bitcoin mạnh.

Đầu phiên giao dịch 16/2 trên thị trường Mỹ (đêm 16/2 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,55 điểm.

Đồng USD trên thị trường thế giới tăng trở lại do nền kinh tế Mỹ đón nhận tín hiệu tích cực. Đồng bạc xanh vượt áp lực từ một đồng Bitcoin mạnh.

Theo dữ liệu từ Cục dự trữ liên bang New York, tâm lý trong lĩnh vực sản xuất khu vực New York tích cực hơn so với dự báo. Theo đó, khảo sát cho thấy chỉ số điều kiện kinh doanh chung trong lĩnh vực sản xuất tăng lên 12,1 điểm trong tháng 2, tăng mạnh so với 3,5 điểm trong tháng 1 và 6,2 điểm theo như các dự báo.

Đồng bạc xanh tăng điểm bất chấp chứng khoán Mỹ hút dòng tiền và các đồng tiền kỹ thuật số tăng mạnh.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD tăng.

Trong phiên ngày 16/2 (giờ Mỹ) tiền kỹ thuật số Bitcoin đạt kỷ lục mới trên 50.000 USD, tương đương tăng khoảng 72% kể từ đầu năm. Đồng Bitcoin nới rộng đà tăng nhờ các dấu hiệu cho thấy đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới này đang được các nhà đầu tư chính thống chấp nhận.

USD tăng giá còn do đồng euro suy yếu sau khi Ủy ban châu Âu (EC) thông báo hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021. Theo đó, tăng trưởng GDP của khu vực eurozone dự kiến sẽ đạt 3,8% trong năm nay (so với mức 4,2% trong dự báo trước) và phục hồi muộn hơn so với hy vọng ban đầu.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 16/2, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 22.910 đồng/USD và 23.090 đồng/USD.

Tới cuối phiên 16/2, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.910 đồng/USD và 23.090 đồng/USD. Vietinbank: 22.887 đồng/USD và 23.087 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 16/2, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.167 đồng (mua) và 28.498 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 31.094 đồng (mua) và 32.293 đồng (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 214,6 đồng (mua vào) và 225,1 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.526 đồng và bán ra ở mức 3.652 đồng.

V. Minh