Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/8 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục giảm mạnh do giới đầu tư quan ngại về khả năng kinh tế Mỹ hồi phục và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Đầu phiên giao dịch 17/8 trên thị trường Mỹ (đêm 17/8 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,80 điểm.

Đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm mạnh do giới đầu tư quan ngại về khả năng kinh tế Mỹ hồi phục và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Đồng bạc xanh giảm trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York cho biết, hoạt động sản xuất tại New Yorrk giảm mạnh trong tháng 8, xuống còn 3,7 điểm, so với mức 17,2 điểm trong tháng 7.

Đồng USD giảm còn do giới đầu tư lo ngại về triển vọng nền kinh tế Mỹ sau khi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett bán nhiều cổ phiếu ngân hàng và lần đầu tiên đánh cược vào vàng. Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Buffett đã chi 563 triệu USD mua vào gần 21 triệu cổ phiếu của Barrick Gold. Đây là công ty khai thác vàng lớn thứ 2 thế giới.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD giảm mạnh.

Nền kinh tế Mỹ vẫn đối mặt với nhiều vấn đề. Thị trường lao động nước này ghi nhận khoảng 30 triệu người không có việc làm.

Nước Mỹ lo ngại khả năng dịch bệnh bùng phát trở lại vào mùa thu, khi mùa cúm bắt đầu.

Bên cạnh đó, quốc hội Mỹ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận liên quan tới gói cứu trợ mới để giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và giúp duy trì đà phục hồi kinh tế.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 17/8, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.

Tới cuối phiên 17/8, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Vietinbank: 23.083 đồng/USD và 23.263 đồng/USD. BIDV: 23.085 đồng/USD và 23.265 đồng/USD. ACB: 23.100 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 17/8, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.033 đồng (mua) và 28.128 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.900 đồng (mua) và 30.837 (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 212,4 đồng (mua vào) và 220,4 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.301 đồng và bán ra ở mức 3.405 đồng.

