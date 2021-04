Trứng gà non là món khoái khẩu của nhiều người. Song, gần đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ nhập lậu trứng gà non, bốc mùi hôi thối. Và trứng gà non được bán trên thị trường đa phần là trứng ở gà công nghiệp đẻ thải loại.