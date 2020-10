Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/10 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế giảm giá trong bối cảnh nước Mỹ đối mặt với nhiều khó khăn.

Đầu phiên giao dịch 1/10 trên thị trường Mỹ (đêm 1/10 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,88 điểm.

Đồng USD trên thị trường thế giới giảm giá trong bối cảnh nước Mỹ đối mặt với nhiều khó khăn.

Hãng dược Morderna của Mỹ vừa cho biết hãng này sẽ không có vaccine ngừa Covid-19 trước thời điểm bầu cử tổng thống. Theo đó, thời điểm đệ đơn cấp phép, phê chuẩn mẫu vaccine do hãng nghiên cứu phát triển sớm nhất cũng phải là ngày 25/11.

Thời điểm cấp phép vaccine đã trở thành điểm chia rẽ lớn nhất trong nền chính trị nội bộ Mỹ và là chủ đề mà hai ứng cử viên tranh cử Donald Trump và Joe Biden thể hiện quan điểm đối lập nhau.

Nước Mỹ cũng chưa thống nhất được về gói cứu trợ thứ 2.

Trong khi đó, căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục lên cao sau khi Mỹ ra “tối hậu thư” cho TikTok, khẳng định nền tảng chia sẻ video ngắn này phải trở thành một công ty có trụ sở tại Mỹ và do các nhà đầu tư nước này nắm giữ, nếu không ứng dụng chia sẻ video này của Trung Quốc sẽ bị cấm ở Mỹ.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD giảm.

Theo Reuters, Trung Quốc chuẩn bị giáng đòn trừng phạt Google bằng một cuộc điều tra chống độc quyền nhằm vào đại gia công nghệ Mỹ với khiếu nại đến từ Tập đoàn Huawei.

Hôm 30/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc trong ngành công nghiệp khai khoáng. Đây là động thái nhằm mở rộng quy mô sản xuất nội địa đất hiếm. Sắc lệnh này có thể dẫn đến việc đánh thuế hoặc hạn chế nhập khẩu đất hiếm từ Trung Quốc.

Đồng bạc xanh giảm còn do đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc tăng mạnh. Đồng NDT vừa ghi nhận quý III tăng tốt nhất so với đồng USD kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Đây là kết quả của việc kinh tế Trung Quốc hồi phục nhanh hơn Mỹ sau đại dịch Covid và chính sách nâng vị thế đồng NDT của Bắc Kinh. Trong quý III, đồng NDT đã tăng 3,7% so với USD.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 1/10, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.100 đồng/USD và 23.280 đồng/USD.

Tới cuối phiên 1/10, Vietcombank vaf BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.100 đồng/USD và 23.280 đồng/USD. Vietinbank: 23.103 đồng/USD và 23.283 đồng/USD. ACB: 23.120 đồng/USD và 23.280 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 1/10, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.812 đồng (mua) và 27.898 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.538 đồng (mua) và 30.464 đồng (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 214,6 đồng (mua vào) và 223,5 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.380 đồng và bán ra ở mức 3.487 đồng.

V. Minh