USD tăng giá trong bối cảnh nước Mỹ thắt chặt an ninh trước khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị rời Nhà trắng và ông Joe Biden nhậm chức vào cuối ngày 20/1 theo giờ Việt Nam.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,582 điểm.

Tại Mỹ, lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden diễn ra với nhiều nghi lễ trang trọng, tuy nhiên với quy mô nhỏ hơn nhiều so với những năm trước đây do lo ngại sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như vấn đề an ninh sau cuộc biểu tình bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1.

Lễ nhậm chức Tổng thống năm 2021 không giống bất kỳ lễ nhậm chức tổng thống nào khác mà người dân quốc gia này đã từng chứng kiến và tham dự.

Tỷ giá ngoại tệ ngày

Nước Mỹ bước vào năm 2021 với một viễn cảnh kinh tế ảm đạm khi dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lan tràn, cho dù việc tìm ra vắcxin đã làm dấy lên hi vọng về một sự phục hồi sớm.

Bà Janet Yellen, nguyên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) - ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử Joe Biden - kêu gọi chính phủ Mỹ có thêm hành động, nếu không thì quốc gia này sẽ suy thoái nhiều hơn nữa do dịch bệnh và nó sẽ để lại "vết sẹo" lâu dài cho kinh tế Mỹ.

Ngày 20/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.148 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.797 đồng.

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 22.980 đồng (mua) và 23.160 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.980 đồng/USD và 23.160 đồng/USD. Vietinbank: 22.968 đồng/USD và 23.168 đồng/USD. ACB: 22.990 đồng/USD và 23.150 đồng/USD.

D.Anh