Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/10 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng khá nhanh so với các đồng tiền khác do giới đầu tư tìm kiếm kênh trú bão ở loại tài sản an toàn này.

Đầu phiên giao dịch 26/10 trên thị trường Mỹ (đêm 26/10 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,03 điểm.

Đồng USD trên thị trường thế giới tăng khá nhanh so với các đồng tiền khác do giới đầu tư tìm kiếm kênh trú bão ở loại tài sản an toàn này.

Làn sóng dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lên cao và đe dọa đời sống của người dân tại nhiều quốc gia và mang đến triển vọng u ám cho nhiều nền kinh tế, trong đó có Mỹ và châu Âu. Đại dịch tiếp tục tàn phá nhiều nước khiến nhiều chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp mới.

Trong khi đó, thỏa thuận về gói kích thích mới cho nền kinh tế Mỹ nhiều khả năng không thể đạt được trước cuộc bầu cử trong bối cảnh có rất ít dấu hiệu về sự thỏa hiệp giữa 2 bên Dân chủ và Cộng hòa.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD tăng.

Đồng bạc xanh tăng còn do đồng euro suy giảm với tín hiệu Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể hành đồng mạnh hơn, bơm thêm tiền vào nền kinh tế khu vực khi đại dịch Covid vẫn diễn biến phức tạp.

Một số tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ cũng giúp đồng bạc xanh đi lên.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 26/10, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.

Tới cuối phiên 26/10, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Vietinbank: 23.088 đồng/USD và 23.268 đồng/USD. ACB: 23.110 đồng/USD và 23.260 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 26/10, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.024 đồng (mua) và 28.118 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.776 đồng (mua) và 30.710 đồng (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 216,0 đồng (mua vào) và 224,9 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.432 đồng và bán ra ở mức 3.540 đồng.

V. Minh