Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/8 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới tăng khá nhanh trở lại sau khi Mỹ phát ra những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, về dài hạn, áp lực giảm đối với đồng tiền này vẫn lớn.

Đầu phiên giao dịch 26/8 trên thị trường Mỹ (đêm 26/8 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,23 điểm.

Đồng USD trên thị trường quốc tế tăng khá nhanh trở lại sau khi nền kinh tế Mỹ phát ra những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, về dài hạn, áp lực giảm đối với đồng tiền này vẫn lớn.

Đồng bạc xanh tăng trở lại sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố thông tin tích cực trong lĩnh vực sản xuất của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo đó, các đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ trong tháng 7 tăng thêm 23,2 tỷ USD, tương đương mức tăng 11,2%, cao hơn rất nhiều so với mức kỳ vọng 4,4% được đưa ra bởi nhiều tổ chức.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD tăng trở lại.

Đồng USD tăng giá còn do giới đầu tư kỳ vọng đại dịch Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi và kinh tế Mỹ hồi phục trở lại.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra tuyên bố hy vọng về sự phát triển của vaccine Covid và việc phân phối vaccine trên toàn thế giới. WHO có sáng kiến nhằm hợp tác với các nhà sản xuất vaccine để cung cấp khả năng tiếp cận công bằng trên toàn thế giới đối với vaccine an toàn và hiệu quả, đã được cấp phép và phê duyệt.

Việc tiếp cận bình đẳng với vaccine được cho là chìa khóa để đánh bại virus và mở đường cho việc phục hồi sau đại dịch. Nó làm rấy lên hy vọng về sự hồi phục nhanh chóng của nền kinh tế thế giới.

Tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung cũng là yếu tố tích cực đối với đồng bạc xanh.

Giới đầu tư hiện chờ tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed), nhiều khả năng được tiết lộ tại Hội nghị Jackson Hole vào cuối tuần này. Fed có thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh các kế hoạch bơm tiền để vực dậy nền kinh tế Mỹ. Đồng USD sẽ chịu áp lực giảm giá về dài hạn.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 26/8, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.

Tới cuối phiên 26/8, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Vietinbank: 23.081 đồng/USD và 23.261 đồng/USD. BIDV: 23.085 đồng/USD và 23.265 đồng/USD. ACB: 23.100 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 26/8, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.994 đồng (mua) và 28.087 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 30.000 đồng (mua) và 30.941 đồng (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 212,6 đồng (mua vào) và 220,5 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.319 đồng và bán ra ở mức 3.424 đồng.

V. Minh