USD giảm giá trước lo ngại gói kích thích kinh tế Mỹ chưa thể thông qua và dịch bệnh tiếp tục gia tăng.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 91,97 điểm, giảm 0,03%.

Chủ tịch FED Jerome Powell đã hối thúc các nhà lập pháp Mỹ nhanh chóng thông qua gói kích thích mới. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán về gói cứu trợ này giữa các nghị sĩ của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã rơi vào bế tắc do bất đồng trong nhiều vấn đề. Do vậy, trong biên bản cuộc họp, các quan chức FED nêu rõ việc thiếu gói kích thích kinh tế mới sẽ khiến nhiều hộ gia đình Mỹ gặp phải nhiều khó khăn lớn.

Tỷ giá ngoại tệ

Trong hai phiên họp bất thường vào tháng 3 vừa qua, FED đã hạ lãi suất cơ bản xuống gần bằng 0, đồng thời bắt đầu mua lượng lớn trái phiếu kho bạc và trái phiếu được đảm bảo bằng thế chấp nhằm hỗ trợ thị trường tài chính.

Cơ quan này còn đưa ra các chương trình cho vay mới lên tới 2.300 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế ứng phó với đại dịch COVID-19. Đầu tháng này, FED tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất cơ bản gần bằng 0, duy trì chương trình mua tài sản.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho "kịch bản không thỏa thuận" với Anh sau giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit.

Vòng đàm phán mới nhất về thỏa thuận thương mại giữa EU với Anh đã được khởi động ở Brussels hồi đầu tuần trước nhưng đã phải tạm dừng vì một thành viên đoàn đàm phán của EU mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Sau đó, đàm phán đã được nối lại dưới hình thức trực tuyến, nhưng bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo giám sát trái phiếu Châu Á trong đó có nhiều nhận định về thị trường trái phiếu Đông Á mới nổi và Việt Nam.

Lượng trái phiếu phát hành của thị trường Đông Á mới nổi trong quý 3 đã tăng lên tới 2,2 nghìn tỷ USD, cao hơn 6,4% so với quý trước và 39,8% so với cùng kỳ năm trước, do các chính phủ vay tiền để hỗ trợ những chương trình kích thích quy mô lớn.

Đáng chú ý, tại thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ Việt Nam, mức tăng trưởng hàng quý đạt mức 11,6% vào cuối tháng 9 năm nay. Đây là tốc độ tăng trưởng hằng quý cao nhất trong khu vực Đông Á mới nổi, đạt 65,3 tỷ USD. Mức tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sự mở rộng trong cả phân khúc trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

Ngày 27/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.162 đồng (giảm 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.807 đồng (giảm 2 đồng).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.080 đồng (mua) và 23.260 đồng (bán).

Vietcombank, ACB và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.080 đồng/USD và 23.260 đồng/USD. Vietinbank: 23.076 đồng/USD và 23.256 đồng/USD.

Đông Sơn