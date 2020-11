Đồng USD giảm trong bối cảnh triển vọng về vắc-xin ngừa COVID-19 và quá trình chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 91,78 điểm, giảm 0,23%.

Sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19 đang gây lo ngại về một đợt suy thoái mới của kinh tế toàn cầu, khiến các ngân hàng trung ương và các chính phủ có thể phải tiếp tục hành động để thúc đẩy nhu cầu.

Các nhà kinh tế trên phố Wall cho rằng sẽ không quá lâu trước khi kinh tế Mỹ, Khu vực sử dụng đồng euro và Nhật Bản lại sẽ suy giảm trong quý này hay quý tới, vài tháng sau khi phục hồi từ cuộc suy thoái sâu nhất trong nhiều thế hệ.

Tỷ giá ngoại tệ

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã sẵn sàng cho việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng tới, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tập trung nhiều hơn vào việc mua trái phiếu dài hạn để kéo lãi suất xuống.

JPMorgan Chase dự báo nền kinh tế sẽ suy giảm trong quý tới khi các bang thực hiện việc giãn cách xã hội và các khoản trợ cấp của chính phủ kết thúc.

Đối với Mỹ, tốc độ phục hồi việc làm tăng cao sau cú sốc ban đầu của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, do Chương trình bảo vệ tiền lương đã hết hạn vào cuối tháng 7/2020, sự phục hồi có xu hướng sẽ giảm tốc do có ít hỗ trợ hơn, đặc biệt là do ảnh hưởng của hậu bầu bầu cử Tổng thống.

Do vậy, GDP của Mỹ sau khi giảm 6% vào năm 2020 có thể đạt mức phục hồi 3,7% vào năm 2021. Nếu cuộc khủng hoảng y tế tiếp tục kéo dài trong những tháng tới, GDP dự kiến sẽ giảm 7% vào năm 2020 và tăng trưởng chỉ đạt 1% vào năm 2021.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuyển giao quyền lực tại Nhà trắng cho ông Biden. Đặc biệt, giới phân tích cho rằng ông Biden sẽ chọn hướng tiếp cận ôn hòa hơn về thương mại với Trung Quốc và khu vực đồng tiền chung châu Âu cùng một só nước khác. Điều này thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng trưởng, còn vàng bị nhấn chìm.

Ngày 27/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.162 đồng (giảm 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.807 đồng (giảm 2 đồng).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.080 đồng (mua) và 23.260 đồng (bán).

Vietcombank, ACB và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.080 đồng/USD và 23.260 đồng/USD. Vietinbank: 23.076 đồng/USD và 23.256 đồng/USD.

Đông Sơn