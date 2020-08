USD giảm giá trong bối cảnh tình hình kinh tế không mấy khả quan và diễn biến mới tại Nhật Bản.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,40 điểm, giảm 0,65%.

Hôm 27/8 vừa qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố rằng có thể sẽ giữ chính sách tiền tệ "cực kỳ lỏng lẻo" trong thời gian tới. Ông Powell cho biết, Fed sẽ áp dụng mục tiêu lạm phát trung bình 2%, có nghĩa là lãi suất có thể sẽ ở mức thấp ngay cả khi lạm phát có xu hướng tăng trong tương lai.

Thị trường Phố Wall đã diễn biến trái chiều sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 27/8 tiết lộ một sự thay đổi chính sách lớn, cho phép lạm phát và thất nghiệp tăng cao để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế lớn nhất thế giới đối phó khủng hoảng dịch Covid-19. Động thái này phát tín hiệu rằng mức lãi suất có thể duy trì quanh 0% trong thời gian dài. FED trước đó đã nâng lãi suất trước để ngăn chặn lạm phát cao hơn.

Tỷ giá ngoại tệ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8,, chỉ số Dow Jones cộng 161,60 điểm, tương đương 0,6%, lên 28.653,87 điểm. Trong phiên 27/8, Dow Jones đã có lúc vượt lên trên mốc đầu năm nhưng không duy trì được khi đóng cửa. Tuy nhiên, phiên ngày 28/8 là lần đầu tiên chỉ số này vượt qua mức cao nhất mọi thời đại lập được từ cuối tháng 2/2020. Sau phiên cuối tuần, Dow Jones đã tăng 0.4% từ đầu năm 2020 đến nay.

Về mặt dữ liệu kinh tế, Bộ Thương mại Mỹ ngày 28/8 công bố chi tiêu tiêu dùng của tháng 7 tăng 1,9%, cao hơn so với dự báo 1,5% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Thu nhập cá nhân tăng 0,4%, cũng khả quan hơn so với mức giảm 0,2% mà Reuters dự báo.

Cuộc chạy đua người kế nhiệm Thủ tướng Abe Shinzo đang nóng dần lên sau khi Nhà lãnh đạo Nhật Bản này đột ngột tuyên bố từ chức hôm 28/8 vừa qua.Đảng Dân chủ tự do cầm quyền dự kiến sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu để chọn ra nhà lãnh đạo đạo kế tiếp vào giữa tháng 9 tới và người chiến thắng sẽ trở thành Thủ tướng Nhật Bản.

Ngày 28/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.205 đồng (giảm 3 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.851 đồng (giảm 3 đồng).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.090 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Vietinbank: 23.083 đồng/USD và 23.263 đồng/USD. BIDV: 23.085 đồng/USD và 23.265 đồng/USD. ACB: 23.100 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.

