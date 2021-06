Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/6 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế hồi phục khá mạnh sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm khu vực tư nhân tích cực và Trung Quốc kìm hãm sự tăng giá của đồng Nhân dân tệ.

Đầu phiên giao dịch 3/6 trên thị trường Mỹ (đêm 3/6 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,46 điểm.

Đồng USD trên thị trường quốc tế hồi phục khá mạnh sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm khu vực tư nhân tích cực và Trung Quốc kìm hãm sự tăng giá của đồng Nhân dân tệ.

Theo đó, có tới 978 nghìn việc làm mới được tạo ra trong tháng qua, cao hơn nhiều so với mức dự báo 645 nghìn việc làm. Các doanh nghiệp Mỹ đã đẩy mạnh tuyển dụng sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát tại nước này.

Theo các chuyên gia, đây là một con số rất tích cực và nó đã thúc đẩy niềm tin vào sự hồi phục nhanh của nền kinh tế Mỹ. Đồng USD nhanh chóng tăng giá.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD tăng giá.

Đồng bạc xanh tăng giá còn do Trung Quốc tìm cách kiềm chế đà tăng của đồng Nhân dân tê sau khi đồng tiền của Trung Quốc lên mức cao nhất trong ba năm so với USD. NDT mạnh hơn khiến hàng hóa của Trung Quốc đắt hơn tương đối so với người mua ở nước ngoài, và điều này gây lo ngại về khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) sáng 3/3 công bố tỷ giá trung tâm ở mức 6,3811 CNY/USD. Đây là ngày thứ hai liên tiếp NDT được ấn định ở mức giảm so với đô la Mỹ sau 6 ngày tăng trước đó.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 3/6, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 22.940 đồng/USD và 23.140 đồng/USD.

Tới cuối phiên 3/6, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.940 đồng/USD và 23.140 đồng/USD. Vietinbank: 22.945 đồng/USD và 23.145 đồng/USD. ACB: 22.970 đồng/USD và 23.130 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 3/6, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.499 đồng (mua) và 28.646 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 32.105 đồng (mua) và 33.112 đồng (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 205,7 đồng (mua vào) và 214,3 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.68 đồng và bán ra ở mức 3.680 đồng.

V. Minh